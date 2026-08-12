Bogotá despliega hospital de campaña, insumos y equipo médico en apoyo a la emergencia nacional

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud pusieron a disposición de la Nación toda la capacidad técnica, logística y humana del sistema de salud de la ciudad para atender la emergencia generada por el reciente sismo en el país.

“Bogotá se solidariza con todos los territorios en emergencia. Ponemos a disposición un hospital de campaña con 4 módulos y 40 camillas hospitalarias, 130 ventiladores, bombas de infusión, la capacidad de nuestro Laboratorio de Salud Pública para procesar muestras y el suministro de hemocomponentes a nivel nacional, así como talento humano, medicamentos e insumos, que se coordinará con el Ministerio de Salud, de acuerdo con las solicitudes. Acompañamos a las familias en este difícil momento”, dijo Gerson Bermont, secretario de Salud.

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La asignación de este recurso, así como de los demás de la oferta disponible por el Distrito, se dará en coordinación directa con el Ministerio de Salud y los entes territoriales en el PMU Nacional que se desarrolla en el marco de la emergencia.

En materia de soporte vital y cuidado intensivo, la Secretaría cuenta para entrega y movilización de 102 ventiladores invasivos para Unidades de Cuidado Intensivo, 30 ventiladores no invasivos de tipo BPAP, 95 bombas de infusión para el suministro preciso de medicamentos y 8 monitores de signos vitales multiparámetro ,destinados a reforzar los centros hospitalarios cuyas infraestructuras o equipos hayan sufrido daños.

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Adicionalmente, se brinda la posibilidad de realizar colectas de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos según la demanda técnica declarada por el Gobierno, al tiempo que la red pública y privada de hospitales de Bogotá se encuentra en estado de alistamiento para recibir pacientes trasladados desde las zonas de desastre.

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Finalmente, la Secretaría de Salud de confirmó que las Instituciones Prestadoras de Salud públicas y privadas de la ciudad tienen disponibilidad inmediata de trasladar especialistas y personal médico a las zonas que lo necesiten, para lo que se requiere la consolidación del listado de especialidades demandadas, la identificación exacta de los territorios prioritarios y la asignación de un enlace oficial para la gestión operativa.