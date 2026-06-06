Mirra Andreeva conquista Roland Garros y confirma su lugar entre las grandes promesas del tenis

La final femenina de Roland Garros 2026 dejó una historia de superación y una nueva campeona. La rusa Mirra Andreeva se coronó por primera vez en un torneo de Grand Slam tras vencer con autoridad a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos de juego sobre la arcilla parisina.

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Con apenas 19 años, Andreeva confirmó el enorme potencial que ha demostrado desde sus primeras apariciones en el circuito profesional. La tenista siberiana, dirigida por la española Conchita Martínez, dominó el encuentro de principio a fin y no dio opciones a una rival que había protagonizado la gran sorpresa del campeonato.

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Chwalinska llegó a París ubicada fuera del top 100 mundial y tuvo que disputar la fase clasificatoria para acceder al cuadro principal. Sin embargo, la polaca construyó una campaña memorable que la llevó hasta la final, convirtiéndose en la finalista con el ranking más bajo en la historia de Roland Garros. En semifinales había eliminado a la rusa Diana Shnaider, una de las cabezas de serie del torneo.

Una campeona para la historia

- Primer título de Grand Slam para Mirra Andreeva.

- Primera rusa en ganar Roland Garros desde Maria Sharapova en 2014.

- Campeona más joven del torneo desde Monica Seles en 1992.

- Se consolida como una de las máximas figuras de la nueva generación del tenis femenino.

El triunfo de Andreeva representa la confirmación de una carrera que muchos especialistas consideraban destinada al éxito desde sus primeros años en el circuito. Mientras tanto, Chwalinska se despide de París con una actuación que le permitirá escalar posiciones en el ranking mundial y que quedará como una de las historias más inesperadas y emocionantes de Roland Garros 2026.