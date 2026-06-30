María Camila Osorio debuta con triunfo en Wimbledon: rival definida y fecha del próximo partido

María Camila Osorio inició con pie derecho su camino en Wimbledon. La tenista cucuteña debutó este martes con su enfrentamiento ante la suiza Simona Waltert, en el último turno de la cancha 4 y le bastó menos de una hora para imponerse, lo que demostró la superioridad de la colombiana.

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Osorio inició arriba y ganó los dos primeros juegos, pero luego la suiza logró quebrar su servicio para poner 2-2 el primer set. Posteriomente, la cucuteña pasó de largo y se quedó con los siguientes juegos, logrando un 6-2 en el primero.

Para el segundo set, Osorio inició con el mismo ímpetu, aunque en el primer servicio de la suiza logró poner el 1-1. Luego se repitió la historia y María Camila demostró la superioridad para terminar con un 6-2, 6-1.

¿Cuándo será su próximo partido y quién será su rival?

La tenista de 24 años tendrá un duro enfrentamiento en la segunda ronda, instancia a la que logró avanzar por segunda vez en su historia en este torneo, pues en su temporada debut en Wimbledon (2021) llegó hasta la tercera instancia. Entre las mejores 32 tenistas se medirá contra la checa Linda Noskova, quien es la siembra 9 del certamen y la número 12 del mundo en la actualidad.

Noskova superó a la alemana Ella Seidel tras un 6-4 y 6-3. Su mejor puesto en el ranking WTA fue el décimo y cuenta con 2 títulos WTA a sus 21 años. Este duelo está pactado para el próximo jueves 2 de julio, en un horario que está por confirmar

De ganar este partido, María Camila Osorio estará igualando su mejor presentación en Wimbledon, que a su vez es su mejor instancia alcanzada en un Grand Slam, con la tercera ronda lograda en Roland Garros 2026.