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13 jul 2026 Actualizado 23:20

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Tenis

Así quedó el ranking ATP tras la victoria de Sinner ante Zverev en la final de Wimbledon 2026

Jannik Sinner y Alexander Zverev son los mejor posicionados en el ranking ATP.

LONDON, ENGLAND - JULY 12: Alexander Zverev of Germany and Jannik Sinner of Italy pose for a photo ahead of their Gentlemen&#039;s Singles final match on day fourteen of The Championships Wimbledon 2026 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 12, 2026 in London, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - JULY 12: Alexander Zverev of Germany and Jannik Sinner of Italy pose for a photo ahead of their Gentlemen's Singles final match on day fourteen of The Championships Wimbledon 2026 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 12, 2026 in London, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) / Clive Brunskill

LONDON, ENGLAND - JULY 12: Alexander Zverev of Germany and Jannik Sinner of Italy pose for a photo ahead of their Gentlemen&#039;s Singles final match on day fourteen of The Championships Wimbledon 2026 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 12, 2026 in London, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Jonathan Gonzalez Gracia

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Jannik Sinner continúa consolidándose como el mejor tenista del mundo. Tras conquistar el título de Wimbledon 2026 al derrotar en la final al alemán Alexander Zverev, el italiano se mantiene como número uno del ranking ATP y amplió su ventaja sobre sus principales perseguidores.

Con la defensa exitosa del título obtenido el año anterior en el All England Club, Sinner conservó los 13.450 puntos con los que llegó al tercer Grand Slam de la temporada, manteniéndose con amplio margen en la cima de la clasificación mundial.

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Así quedó el ranking ATP

El movimiento más importante del ranking lo protagonizó Alexander Zverev, quien gracias a su condición de finalista ascendió hasta la segunda posición con 8.480 puntos, superando al español Carlos Alcaraz, que no participó en el torneo y ahora ocupa el tercer lugar con 8.160 unidades.

El resto del top-10 también presentó modificaciones. Álex de Miñaur escaló hasta la quinta posición, mientras que Ben Shelton descendió al sexto puesto. Por su parte, Novak Djokovic, Daniil Medvedev y Flavio Cobolli superaron al estadounidense Taylor Fritz, quien cayó hasta la décima casilla del escalafón.

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Entre los mayores ascensos del ranking destacan el británico Arthur Fery, semifinalista de Wimbledon, quien protagonizó un salto de 78 posiciones, pasando del puesto 114 al 36 del mundo. También sobresale el alemán Jan-Lennard Struff, que ganó 33 lugares para ubicarse en la posición 41.

Con este panorama, Jannik Sinner reafirma su dominio en el circuito masculino y llega como el principal referente del tenis mundial de cara a la segunda parte de la temporada.

PuestoJugadorPuntos
1.Jannik Sinner (Ita)13.450
2.Alexander Zverev (Ale)8.480
3.sCarlo Alcaraz (Esp)8.160
4.Felix Auger-Aliassime (Can)4.740
5.Alex de Miñaur (Aus)4.110
6.Ben Shelton (EE UU)3.770
7.Novak Djokovic (Ser)3.760
8.Daniil Medvedev (Rus)3.670
9.Flavio Cobolli (Ita)3.460
10.Taylor Fritz (EE UU)3.365

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