Camila Osorio pierde con Kalinskaya y queda eliminada en tercera ronda de Roland Garros. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images) / Daniel Kopatsch

María Camila Osorio se despidió este sábado 30 de mayo de Roland Garros, segundo Grand Slam del año. La tenista colombia cayó en la tercera ronda del certamen a manos de la rusa Anna Kalinskaya, favorita 22, con parciales 6-3, 0-6 y 6-2.

Osorio, que con su clasificación para tercera ronda igualó la que hasta ahora era su mejor participación en un Grand Slam, lograda en Wimbledon en 2021, amagó con remontar el primer set cedido ante la rusa.

Le puede interesar: Giro de Italia 2026 clasificación general HOY: Vingegaard campeón virtual y Egan Bernal se mantuvo

Kalinskaya se vio fuertemente afectada por el calor y su juego bajó muchos enteros, mientras que la colombiana se mantenía firme. Pero la reacción de la rusa llegó a tiempo suficiente para apuntarse el set definitivo y colocarse en octavos, su mejor actuación en Roland Garros.

Su rival por un puesto en cuartos, ronda que alcanzó en el Abierto de Australia de 2024, su techo en un Grand Slam, saldrá del duelo entre la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff, y la austríaca Anastasia Potapova.

Lea también acá: Así le fue a David Alonso en la prueba clasificatoria del Gran Premio de Italia en Moto2