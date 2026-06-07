Alexander Zverev rompe la maldición y por fin gana un Grand Slam: ¡Campeón de Roland Garros!

A la cuarta fue la vencida para el alemán Alexander Zverev, que a sus 29 años sumó su primer título de Grand Slam tras firmar una trabajada victoria en la final de Roland Garros contra el italiano Flavio Cobelli con parciales 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1.

Cuatro horas y 16 minutos tuvo que batallar el número 3 del mundo para conseguir lo que hace dos años se le escapó en París, en 2020 en el Abierto de Estados Unidos y el año pasado en el de Australia y convertirse en el primer alemán que gana Roland Garros desde la era abierta.

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Los dos tenistas, muy amigos fuera de las pistas, se fundieron en un abrazo al término del duelo, después de que el alemán se derrumbara en la tierra batida para celebrar su primer grande.

Zverev se pudo quitar de encima para romper un maleficio que parecía endémico. El de Hamburgo consiguió el título número 25 de su carrera, en la que también figuran siete Masters 1.000, pero ninguno como el que consiguió en París, que le coloca en un escalón superior de la historia.

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Es la primera copa que levanta esta temporada, en la que ha conseguido 35 triunfos, 20 de ellos sobre tierra batida, pero en la que había demostrado una incapacidad de superar a los mejores del mundo. De hecho, las cuatro derrotas que este año ha tenido en arcilla han sido contra tenistas italianos, una espina que se sacó frente a Cobolli, al que ya había derrotado en el pasado torneo de Madrid.

El italiano, que ocupó el puesto en la final que el año pasado tuvo Sinner, fracasó en su intento de levantar el trofeo en París 50 años después de que lo hiciera Adriano Panatta, que fue el encargado de otorgar el trofeo.