Camila Osorio quedó eliminada en la segunda ronda de Wimbledon 2026: Así le fue a la colombiana

La checa Linda Noskova, novena favorita, aplacó el intento de remontada de la colombiana Camila Osorio y después de tres sets (6-3, 4-6 y 6-2) se situó en la tercera ronda del torneo de Wimbledon.

Así le fue a Camila Osorio

Osorio, que tuvo una buena reacción tras perder el primer set, igualó el partido pero acusó el resbalón que sufrió en la segunda manga y que la obligó a pedir la asistencia del médico de pista. Aun así, continuó y terminó por perder después de casi dos horas de partido.

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La checa, ganadora este año en Berlín que une al título logrado en Monterrey hace dos años, está a un paso de igualar su mejor registro en el All England Club, los octavos de final que obtuvo en el pasado curso. Alcanza ahora su cuarta presencia en Londres y se medirá a la rumana Sorana Cirstea que ganó a la australiana Kimberly Birrell por 6-3 y 6-4.

Osorio, por su parte, que había ganado uno de los dos enfrentamientos previos a Noskova, en Lyon en el 2023 -la otra la venció la europea en la eliminatoria de la Copa Billie Jean King del 2025- se quedó a un paso de su techo en Wimbledon, la tercera ronda del 2021.

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Aunque quedó eliminada del cuadro individual, el camino de Osorio en el torneo aún no termina. La colombiana competirá en la modalidad de dobles junto a la argentina Solana Sierra y tendrá un reto de máxima exigencia: enfrentar a las legendarias hermanas Serena y Venus Williams.