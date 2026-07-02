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02 jul 2026 Actualizado 22:01

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Camila Osorio quedó eliminada en la segunda ronda de Wimbledon 2026: Así le fue a la colombiana

La cucuteña se enfrentó a Linda Noskova, que es la No. 25 en el ranking WTA.

LONDON, ENGLAND - JULY 02: Camila Osorio of Colombia reacts in the Ladies Singles second round match against Linda Noskova of Czech Republic on day four of The Championships Wimbledon 2026 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 02, 2026 in London, England. (Photo by Shi Tang/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - JULY 02: Camila Osorio of Colombia reacts in the Ladies Singles second round match against Linda Noskova of Czech Republic on day four of The Championships Wimbledon 2026 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 02, 2026 in London, England. (Photo by Shi Tang/Getty Images) / Shi Tang

LONDON, ENGLAND - JULY 02: Camila Osorio of Colombia reacts in the Ladies Singles second round match against Linda Noskova of Czech Republic on day four of The Championships Wimbledon 2026 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 02, 2026 in London, England. (Photo by Shi Tang/Getty Images)

EFE

J. Gonzalez

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La checa Linda Noskova, novena favorita, aplacó el intento de remontada de la colombiana Camila Osorio y después de tres sets (6-3, 4-6 y 6-2) se situó en la tercera ronda del torneo de Wimbledon.

Así le fue a Camila Osorio

Osorio, que tuvo una buena reacción tras perder el primer set, igualó el partido pero acusó el resbalón que sufrió en la segunda manga y que la obligó a pedir la asistencia del médico de pista. Aun así, continuó y terminó por perder después de casi dos horas de partido.

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La checa, ganadora este año en Berlín que une al título logrado en Monterrey hace dos años, está a un paso de igualar su mejor registro en el All England Club, los octavos de final que obtuvo en el pasado curso. Alcanza ahora su cuarta presencia en Londres y se medirá a la rumana Sorana Cirstea que ganó a la australiana Kimberly Birrell por 6-3 y 6-4.

Osorio, por su parte, que había ganado uno de los dos enfrentamientos previos a Noskova, en Lyon en el 2023 -la otra la venció la europea en la eliminatoria de la Copa Billie Jean King del 2025- se quedó a un paso de su techo en Wimbledon, la tercera ronda del 2021.

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Aunque quedó eliminada del cuadro individual, el camino de Osorio en el torneo aún no termina. La colombiana competirá en la modalidad de dobles junto a la argentina Solana Sierra y tendrá un reto de máxima exigencia: enfrentar a las legendarias hermanas Serena y Venus Williams.

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