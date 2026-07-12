Jannik Sinner bicampeón de Wimbledon: Así fue la final contra Alexander Zverev

El número 1 del mundo, según el ránking de la ATP, Jannik Sinner, se proclamó campeón del abierto de Wimbledon, tras vencer en cuatro sets al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en un partido que duró tres horas y 47 minutos, y logra retener la corona del campeonato y proclamarse bicampeón.

Con este título, el italiano Sinner llega a su quinto título de Grand Slam y consigue la victoria número 100 de su carrera en torneos Grand Slam, convirtiéndose en el octavo jugador activo en conseguir este número de triunfos.

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Resumen del juego: Jannik Sinner y Alenxander Zverev en Wimbledon 2026

Sinner demostró su firmeza desde el arranque. Fue un juego de sacadores al principio porque no hubo roturas. En el octavo juego del primer parcial, el italiano pudo hacer el quiebre, pero el alemán aprovechó el saque. Tal y como apuntaba, se resolvió en el tiebreak, sin casi fallos, resuelto por 9-7 para Zverev.

El segundo set fue aún más equilibrado, pero Sinner fue quien impuso su mejor juego para ganar la manga e igualar el partido. En el tercer set, Zverev comenzó a demostrar debilidad, que fue aprovechada por el italiano, quien aprovechó para ponerse 5-3 y cerrar después el triunfo y acentuar la ventaja.

Sinner dio una vuelta al juego en el cuarto para acercarse al triunfo con otra rotura más en el séptimo del cuarto. Fue definitivo. El italiano consolidó y cerró el título después de tres horas y 47 minutos.

Los récords de Jannik Sinner tras su vic toria en Wimbledon

Con esta victoria en Wimbledon, Sinner llegó a cinco títulos de Grand Slam : dos victorias en Wimbledon (2025 y 2026) , Abierto de Estados Unidos (2024) y dos victorias en el Abierto de Australia (2024 y 2025).

: dos victorias en , Abierto de y dos victorias en el El italiano lidera el circuito en títulos individuales ganados en 2026; ha ganado los títulos en los 5 torneos Masters 1000 de esta temporada. Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Al ganar el título en Roma, se convirtió en el segundo jugador en completar la colección de títulos Masters 1000, después de Djokovic.

ha ganado los títulos en los 5 torneos Masters 1000 de esta temporada. Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Al ganar el título en Roma, se convirtió en el segundo jugador en completar la colección de títulos Masters 1000, después de Djokovic. Llega a 30 títulos en su carrera, con Wimbledon, seis en este 2026. Es el vigésimo segundo jugador en la Era Abierta en ganar 30 títulos individuales masculinos del Tour. Ocupa el segundo lugar en la lista de jugadores en activo con más títulos individuales del circuito, por detrás de Novak Djokovic.

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