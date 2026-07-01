Nicolás Mejía, eliminado de Wimbledon tras perder contra Michael Zheng: Así fue el partido

Nicolás Mejía consigue histórica victoria en Wimbledon y recuerda de su padre: “Si juego es por él” / Fedecoltenis

Luego de conseguir la primera victoria de su carrera en un Grand Slam, el tenista colombiano Nicolás Mejía, 165 en el ranking, cayó en la segunda ronda de Wimbledon contra el estadounidense Michael Zheng, número 144 en el ranking de la ATP.

El colombiano había avanzado a segundo ronda, luego de vencer al tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo con parciales 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6 (7/2). Con este resultado, el tenista de 26 años tuvo que enfrentar en segunda ronda al estadounidense Zheng, a manos de quien cayó eliminado. Este fue su quinto juego en esta edición del Grand Slam, luego de los tres jugos clasificatorios y la segunda ronda.

Resumen del partido

Mejía cayó con parciales de 6-7 (4), 7-6 (8), 6-1 y 6-4, en cerca de cuatro horas de partido; si bien dominó el primer set llevando al estadounidense al tiebreak y obligó la misma situación en el segundo set, con oportunidades de ganarlo, pues tuvo varios set points para quedarse con el segundo set, pero terminó cediendo a la presión y terminó perdiendo.

La situación del partido, que parecía dominado por Mejía, cambió en el tercer y cuarto set, cuando el estadounidense tomó el control total del duelo, dejando sin opciones al colombiano.

Durante el partido, Mejía tuvo 12 set points, pero no logró concretar ninguno; por otro lado, Zheng registró 8 set points, aprovechando la mitad de ellos para irse arriba en el marcador.

Ahora Zheng se deberá enfrentar en tercera ronda con el campeón del duelo entre el canadiense Felix Auger Aliassime, número 4 del mundo, y el croata Dino Prizmic, posición 89 en el ranking de la ATP.

A pesar del resultado negativo para el colombiano, el tenista cierra su mejor participación en un torneo Grand Slam y se espera que tenga un crecimiento en el ranking de la ATP, pudiendo alcanzar el puesto número 140 del mundo.

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