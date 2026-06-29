Nicolás Mejía consigue histórica victoria en Wimbledon y recuerda a su padre: “Si juego es por él”

Nicolás Mejía consigue histórica victoria en Wimbledon y recuerda de su padre: “Si juego es por él” / Fedecoltenis

Nicolás Mejía firmó una página histórica en su carrera y para el tenis colombiano, luego de conseguir la primera victoria de su carrera en un Grand Slam. Este lunes 29 de junio, el deportista de 26 años venció al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo con parciales 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6 (7/2), durante la primera ronda del cuadro principal de Wimbledon.

El bogotano, salido de las fases previas del certamen británico, miró al cielo emocionado tras conseguir la inolvidable victoria y se acordó de su padre, que murió hace nueve años. La imagen fue sumamente emotiva, tras cuatro horas de partido: no pudo contener la emoción, arrodillándose y santiguándose, acordándose de su progenitor, que falleció a causa de un infarto en una cancha de tenis en abril de 2017.

Le puede interesar: Ranking FIFA 2026 actualizado HOY: así quedó Colombia tras la fase de grupos del Mundial

“Mi padre partió y todos los sueños míos eran los de él. Si hay por alguien, por una persona por la que juego de verdad, es por él”, afirmó el tenista en una entrevista a la AFP tras su victoria. “Siempre digo que espero que mi padre esté orgulloso de mí, de lo que estoy haciendo. Está en el cielo y me encantaría que esté conmigo”, añadió Mejía.

“Todos los resultados, todas las victorias son para él ahí arriba... Era aficionado al tenis y murió en en una cancha de tenis. Le dio un infarto fulminante, que se lo llevó en una cancha de tenis, jugando. Se murió haciendo lo que más amaba”, explicó emocionado.

“Fue él quien me enseñó a sacar. Decía siempre que su sueño era retirarse y acompañarme a mí a todos los partidos. Así que estoy feliz. Lo estoy honrando de la mejor manera”, señaló el tenista.

Lea también acá: ¡David Alonso logra su primera victoria de la temporada 2026 en Moto2! Vea acá su apretado triunfo

- Zheng, su próximo rival -

Pese a perder el primer set en su partido con Vallejo, Nicolás Mejía se mostró más sólido a lo largo del encuentro, con trece aces, frente a tres de su rival. Además, el colombiano solo cometió tres dobles faltas, mientras que el paraguayo hizo diez.

Mejía, que nunca había pasado de las calificaciones en un Grand Slam, logra de esta forma la mayor hazaña de su carrera. Por su parte, el paraguayo Vallejo venía de llegar a la segunda ronda este año de Roland Garros.

Superada esta instancia, el colombiano Nicolás Mejía se enfrentará el miércoles en segunda ronda al estadounidense Michael Zheng, de 22 años, también salido de las previas de Wimbledon. Zheng, de padres chinos, 144 del ranking mundial, derrotó este lunes en primera ronda, también dando la sorpresa, al británico Cameron Norrie, 29º de la clasificación, en cinco sets.