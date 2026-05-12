Nuevo pasaporte colombiano ya puede tramitarse en Santander

Nuevo pasaporte colombiano 2026: Listado de personas que pueden sacarlo gratis y cómo tramitarlo. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

En Santander ya se puede trammitar el nuevo pasaporte colombiano, un documento que incorpora mayores medidas de seguridad digital y tecnología de validación internacional.

La Gobernación de Santander y la Oficina de Pasaportes confirmaron la llegada del nuevo modelo, que cumple con los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI.

Entre las novedades del documento se encuentran un microchip electrónico, hologramas, tintas especiales, microtextos y otros sistemas de seguridad que buscan fortalecer la autenticidad del pasaporte colombiano.

Además, el nuevo diseño incluye referencias a sitios emblemáticos del país. En el caso de Santander, el Cañón del Chicamocha aparece en la página 23 internas del documento como representación turística y natural del departamento.

Es importante resaltar que que los pasaportes expedidos bajo el modelo anterior seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento registrada en cada documento.

El trámite ya se encuentra disponible en la Oficina de Pasaportes de Santander, ubicada en el Centro Comercial El Cacique, en Bucaramanga, donde la atención se realiza en jornada continua de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El valor del pasaporte es de 300 mil 300 pesos. Las personas que tengan certificado electoral vigente podrán acceder a un descuento del 10 % en algunos cobros del trámite.

Las autoridades recordaron que el proceso debe hacerse de manera personal y sin intermediarios, presentando el documento original correspondiente, ya sea cédula de ciudadanía o registro civil.