ABC para renovar pasaporte colombiano en el extranjero en 2026: Donde hacerlo, cuánto vale y más

Según explica la Cancillería, “el pasaporte es el documento de viaje que identifica a los colombianos en el exterior y puede solicitarlo todo colombiano (mayores y menores de edad) que cumpla con los requisitos establecidos en la Resolución 6888 de 2021″.

Ahora, este mismo proceso estuvo en el centro del debate público debido a que durante la primera semana de abril unas fallas en el sistema SITAC mantuvo en vilo todo lo relacionado a la expedición y renovación de pasaportes, no solo en Colombia sino también en el exterior.

Ahora, todo el proceso se normalizó y, por ejemplo, en el exterior, la misma Cancillería anunció que hasta el 30 de abril habrá jornadas extendidas sin cita previa en distintos consulados de Estados Unidos, España y Chile, con el objetivo de facilitar a los colombianos en el exterior la expedición y renovación de su pasaporte.

Por eso, en Caracol Radio le contamos cómo puede hacer el proceso de renovación del pasaporte, en dónde y el precio.

¿En dónde puede hacer la renovación del pasaporte colombiano en el exterior?

Pues bien, la Cancillería explica en su página web que para hacer la renovación de su pasaporte colombiano en el exterior usted debe acercarse a uno de los consulados del país en la nación en la que usted esté.

Por lo general esto se hacía con cita previa, pero debido a la contingencia, hasta el 30 de abril lo podrá hacer sin cita en, por ejemplo, los países ya mencionados. Hay otros en donde sí o sí se necesita la cita.

Recuerde que puede consultar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores el directorio de consulados para saber a cuál puede acercarse.

¿Cómo hacer la renovación del pasaporte colombiano en el exterior?

Ahora, para la renovación usted debe tener en cuenta lo siguiente:

Los mayores de edad deben presentar la cédula de ciudadanía original.

En el caso de los menores de edad se requiere copia auténtica del registro civil de nacimiento con espacio de notas recíprocas y la presencia de uno de los padres, debidamente identificado.

con espacio de notas recíprocas y la presencia de uno de los padres, debidamente identificado. Una vez hecho esto, el consulado podrá solicitar documentación adicional para verificar la cadena de nacionalidad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de pasaportes.

Adicionalmente, los ciudadanos que participaron en las pasadas elecciones al Congreso podrán acceder a un 10 % de descuento en el trámite, presentando su certificado electoral.

¿Cuándo es el precio de la renovación en el exterior?

Según explica el consulado de Colombia en París, en donde se publican los precios generales de los trámites, esto es lo que costaría el pasaporte en el extranjero.

Clase Europa y Cuba Resto del Mundo Pasaporte Ordinario EUR €63,00 USD $86,00 Pasaporte Ejecutivo EUR €126,00 USD $175,00 Pasaporte de Emergencia EUR €90,00 USD $129,00 Pasaporte Fronterizo N/A USD $29,00* Pasaporte Exento N/A N/A

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