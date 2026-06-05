Ecopetrol advierte posible afectación en el servicio de gas para Sabana de Torres y Rionegro

Pozo de gas natural en Caribe es una fuente confiable de suministro para el país: Promigas. Foto: Agencia Reuters( Thot )

Los bloqueos que completan más de una semana en el Campo Provincia ya comenzaron a afectar la producción de gas natural en Santander.

Ecopetrol advirtió que, si la situación continúa, podría verse comprometido el servicio para los usuarios de Sabana de Torres y Rionegro.

Según la compañía, las protestas han impedido el ingreso y relevo del personal encargado de la operación, además de la llegada de alimentos, materiales e insumos necesarios para mantener funcionando los pozos y la planta de procesamiento.

El problema, explica Ecopetrol, es que la producción de gas no puede detenerse. Cuando se afecta alguno de los procesos necesarios para extraer y distribuir el combustible, también se reduce la cantidad de gas disponible para prestar el servicio.

Por eso, si los bloqueos persisten, podría verse afectado el suministro de gas para los habitantes de Sabana de Torres y Rionegro.

Los bloqueos comenzaron el pasado 27 de mayo. Según la compañía, los manifestantes reclaman una mayor participación laboral en futuros proyectos de reacondicionamiento de pozos.