VIDEO | Con extintores en mano residentes apagaron incendio en un apartamento de Floridablanca

Un incendio registrado en la tarde de este jueves 4 de junio en un apartamento del conjunto residencial Country Masái, en Floridablanca, Santander, generó la movilización del cuerpo de bomberos del municipio. En videos se vio al apartamento en llamas, situación que alertó a la comunidad y a las autoridades.

Según informó Gabriel Eduardo Jaimes, subteniente del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la emergencia fue reportada hacia las 2:25 de la tarde en un apartamento ubicado en el séptimo piso de la torre 1 del complejo residencial. Al lugar acudieron dos máquinas y seis unidades bomberiles para atender la situación.

Cuando los organismos de socorro llegaron al sitio, el incendio ya había sido controlado por el propietario o residentes del inmueble, con ayuda de otras personas que se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, la emergencia no dejó personas lesionadas y las afectaciones fueron únicamente materiales.

Las causas que originaron la conflagración aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Sin embargo desde Bomberos de Floridablanca invitan a los ciudadanos a tener prevención.

“Revisen el estado de las instalaciones eléctricas y atiendan las recomendaciones de seguridad, para así prevenir nuevas emergencias que pongan en riesgo vidas humanas y los bienes materiales", señalaron desde la institución.

Así quedó registrada en videos la emergencia: