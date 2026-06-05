Famisanar redujo un 70% las quejas en Santander: anuncia medidas para entrega de medicamentos

El agente interventor de Famisanar, Germán Darío Gallo, aseguró en Caracol Radio, que la EPS ha mejorado algunos de sus indicadores de atención durante el proceso de intervención que adelanta el Gobierno Nacional.

Según explicó, la entidad pasó de tener entre 12.000 y 13.000 PQR abiertas a mantener actualmente entre 3.000 y 4.000, con una resolución del 98% de los reclamos presentados por los afiliados.

“Hoy podemos darle un parte de tranquilidad a todos los afiliados. Tenemos una recuperación y unos estados financieros muy consolidados”, afirmó Gallo.

Lea también: Santander activa plan especial para el puente festivo: se movilizarán más de 90 mil vehículos

El agente reconoció que las principales dificultades siguen estando en el acceso a algunas especialidades médicas y en la entrega de medicamentos.

“Es muy evidente de pronto el acceso a algunas especialidades y el tema de medicamentos”, señaló el interventor, quien agregó que la estrategia implementada busca “darle solución de manera oportuna y eficiente a los afiliados”.

Sobre el suministro de medicamentos, indicó que actualmente el operador en la región es Disfarma, aunque reconoció que los resultados no han sido completamente satisfactorios e invitan a mejoras.

“Tenemos una entrega de medicamentos no tan satisfactoria, pero estamos haciendo auditoría y verificación de los medicamentos pendientes y no entregados para que sea de manera más ágil”, manifestó.

Podría interesarle: Ecopetrol advierte posible afectación en el servicio de gas para Sabana de Torres y Rionegro

Anunció la entrada de nuevos operadores para fortalecer este servicio. “Vamos a entrar en operación con algunas moléculas a través de Drogas La Rebaja, lo que nos va a garantizar la oportunidad y la eficiencia de la entrega de medicamentos”, explicó Germán Darío Gallo.

Actualmente, Famisanar cuenta con 102.000 afiliados en Santander, de los cuales 47.000 están en Bucaramanga. El interventor aseguró que la estrategia Ruta Región busca acercar la atención a los usuarios y resolver de manera más ágil sus trámites y solicitudes.