El DANE reveló que la inflación anual en Colombia se ubicó en el mes de mayo en 5.84%

El DANE reveló que la inflación anual en Colombia cerró en mayo en 5.84% . Imagen de referencia sobre la baja de la inflación en Colombia, según el DANE/ Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la inflación en Colombia registró una variación mensual del 0,47% en mayo, una cifra superior al 0,32% reportado en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación anual se situó en el 5,84%, marcando el nivel más alto registrado desde agosto de 2024, cuando la variación fue del 6,12%.

La directora del DANE, Piedad Urdinola reveló que en lo que va corrido del año (enero-mayo), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un incremento del 4,36%, superando el 3,63% observado en el mismo periodo de 2025.

El comportamiento de los precios en mayo estuvo liderado por la división de Alojamiento, agua, electricidad y gas, que presentó un incremento mensual del 0,86% y fue la mayor contribuyente al índice total con 0,26 puntos porcentuales. Otras divisiones con aumentos significativos fueron Recreación y cultura (0,77%) y Transporte (0,61%).

Por el contrario, el sector de Alimentos y bebidas no alcohólicas dio un respiro a los hogares colombianos al registrar una caída mensual del -0,02%. En términos anuales, sin embargo, los Restaurantes y hoteles (9,62%), la Salud (8,35%) y la Educación (7,58%) se mantienen como las categorías con los mayores incrementos de precios en los últimos doce meses.

En el análisis regional, Medellín se ubicó como la ciudad con la mayor inflación mensual del país, con un 0,73%. Este incremento en la capital antioqueña fue impulsado principalmente por las tarifas de electricidad (5,65%) y los arriendos, tanto imputados como efectivos (1,18% cada uno). En contraste, Riohacha registró la menor variación mensual con apenas un 0,06%, beneficiada por una fuerte reducción en el precio del gas (-15,42%).

El Dane confirmó que la inflación anual para los hogares de ingresos altos enfrentan una variación del 5,97%, mientras que para los hogares en situación de pobreza el impacto es del 5,56%.

Finalmente, al comparar con la región, Colombia continúa mostrando una de las inflaciones anuales más elevadas, manteniéndose por encima de las variaciones registradas en países como México, Chile, Brasil y el promedio de la Eurozona