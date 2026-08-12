Precio del dólar HOY 12 de agosto 2026 en Colombia: el peso colombiano al alza

Imagen del peso colombiano tomada de Getty Imagenes (Autor: Jose Arbelaez - Fotografía) // Imagen de la balanza tomada de Getty imagenes (Autor: japatino) // Imagen de la bandera de Colombia tomada de Getty imagenes (Autor: SimpleImages)

El dólar estadounidense es la principal divisa para realizar procesos de comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, productos y servicios de uso diario. Por tal motivo, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Valor del dólar HOY

El dólar inició la jornada de este lunes 12 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.121,07 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

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Dólar HOY

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Revise las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.200 - Venta a $3.340

Medellín:

Compran a $3.340 - Venta a $3.480

Cali:

Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.250 - Venta a $3.310

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro HOY

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.607,74 pesos colombianos. En comparación con el reporte anterior, la divisa registró una caída de $16,55 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.46%.

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Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.218,89 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un incremento de $3,27 pesos colombianos y una variación del 0.15%.

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Dólar canadiense HOY

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.244,15 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró una baja de $6,85 pesos, equivalente al -0,30%, manteniendo una tendencia negativa en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 83,73 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 0,64%. Para esta jornada, se espera que alcance un precio máximo de 84,34 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 82,50 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 89,19 dólares, lo que representa un incremento del 0,31% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 90,06 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 88,14 dólares.

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