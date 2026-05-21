Por desacuerdos, Liceo Francés de Bogotá perdería apoyo del MinEducación de Francia
Los desacuerdos podrían llevar a que el Liceo Francés pierda un apoyo de 10 millones de euros anuales.
6AM W de Caracol Radio conoció una difícil situación que estaría afrontando el Liceo Francés de Bogotá luego de recibir a representantes del Ministerio de Educación de Francia, quienes encendieron alarmas por diversos desacuerdos.
Dichas discrepancias estarían entre los padres que integran el Consejo de Administración del colegio, el Ministerio de Educación Francés y la Embajada porque no se estarían respetando los convenios existentes.
Incluso, dicha situación podría llevar a que el Liceo Francés pierda 10 millones de euros que recibe anualmente por parte del Ministerio del país galo.
En caso de no llegar a acuerdos, la situación podría terminar en el fin del Liceo Francés tal y como se le conoce.
Otra de las situaciones de alarma es porque una gran cantidad de padres de familia no saben qué está pasando.
Felipe Lara
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano.