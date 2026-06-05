Ministerio de Salud exige respeto a misiones médicas y rechaza ataque armado contra buque hospital

El Ministerio de Salud y Protección Social rechazó el ataque armado de este viernes que afectó al buque hospital Benkos Biohó.

La Armada de Colombia atribuyó al Frente Ernesto Che Guevara del ELN el ataque con ráfagas de fusil, ametralladoras y granadas contra unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 que brindaban seguridad al buque hospital Benkos Biohó.

El Ministerio de Salud señaló los hechos que pusieron en riesgo la integridad del personal de salud, la tripulación, los pacientes y las comunidades atendidas por el Buque Hospital Benkos Biohó, mientras navegaba cerca del sector de Palestina, en el departamento del Chocó.

“El buque hospital Benkos Biohó cumple una labor fundamental para garantizar el acceso a servicios de salud en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano, donde las condiciones geográficas y las barreras de acceso dificultan la prestación oportuna de la atención. Su operación permite acercar servicios médicos a poblaciones históricamente excluidas y contribuir a la protección de la vida y la salud de miles de personas”, señaló la cartera de salud.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a respetar y proteger la Misión Médica, sus medios de transporte, el personal sanitario, la tripulación, los equipos y los espacios destinados a la atención en salud, de conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario y la normatividad nacional vigente.

Asimismo, expresó su solidaridad con el personal médico y asistencial, la tripulación, los pacientes, las comunidades atendidas y las instituciones que hacen posible la operación del buque hospital Benkos Biohó, cuyo trabajo resulta esencial para llevar atención en salud a territorios con mayores dificultades de acceso.