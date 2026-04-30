Si yo fuera MinDefensa en otra vida, nombraría viceministro a Oviedo y le delegaría funciones: Uribe

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Elecciones presidenciales, falsos positivos y plebiscito: los temas de Álvaro Uribe en 6AM W

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe conversó a propósito de la campaña presidencial de Paloma Valencia. Además, se refirió a la crisis de orden público que se vive en el país y fue crítico con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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