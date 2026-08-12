Visitas técnicas en Antioquia se concentran en la evaluación de riesgos en centros hospitalarios

Antioquia

La Gobernación de Antioquia y todo el sistema departamental de gestión del riesgo de desastres, han priorizado para las últimas horas, la inspección y el restablecimiento de la red hospitalaria para garantizar el funcionamiento de las infraestructuras más afectadas.

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia DAGRAN, se ha organizado la logística para realizar visitas prioritarias a los hospitales con mayores daños, con el fin de asegurar que la red de salud permanezca activa no solo para la población antioqueña, sino también para la de departamentos vecinos como Chocó y Risaralda.

Según el reporte actualizado de 90 municipios, se registran afectaciones en 1.500 viviendas, 250 instituciones educativas, 21 centros hospitalarios y 22 alcaldías. Entre los 22 centros administrativos afectados, la Alcaldía de La Pintada presenta la condición de mayor riesgo. Ante esta situación, se ordenó la evacuación preventiva de su personal mientras ingenieros estructurales del departamento realizan la valoración correspondiente.

Por otra parte, hay que indicar que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo definirá este miércoles si cierra la sala de crisis para pasar a la fase de recuperación o si mantiene el monitoreo y la valoración durante el resto de la semana.