Medellín alza la voz por las víctimas y se prepara para el II Encuentro Internacional de Memorias

Medellín

El Museo Casa de la Memoria abrió la convocatoria oficial para participar en el segundo Encuentro Internacional de Memorias y Víctimas 2026, que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre en Medellín. Este espacio busca consolidar a la ciudad como un referente global de diálogo, reflexión y construcción colectiva en torno a la dignificación de las víctimas, la defensa de los derechos humanos y las garantías de no repetición.

Desde el 10 hasta el 31 de agosto, organizaciones sociales, académicos, investigadores, gestores culturales y defensores de derechos humanos podrán postular sus ponencias. Las propuestas deben centrarse en el intercambio de experiencias sobre memoria, verdad y reparación, y podrán registrarse de manera virtual a través de la página web oficial del museo (www.museocasadelamemoria.gov.co).

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El encuentro reunirá voces locales e internacionales en una agenda que incluirá conferencias magistrales, paneles de discusión y ejercicios colaborativos. Quienes deseen asistir al evento en calidad de participantes también podrán completar su inscripción previa mediante el mismo portal web de la institución.

Con esta segunda edición, la capital antioqueña refuerza la articulación entre entidades públicas, colectivos y la ciudadanía general, promoviendo espacios donde las memorias diversas sirvan como pilar para la reparación transformadora y la no repetición del conflicto.