La Universidad EAFIT crea el fondo ‘EAFIT Contigo’ y activa apoyos tras el sismo en Colombia

Medellín

Tras el fuerte temblor registrado el pasado lunes en Colombia, la Universidad EAFIT anunció la activación de la estrategia ‘EAFIT Contigo’, una iniciativa integral de acompañamiento y asistencia orientada a mitigar las afectaciones en su comunidad académica. Como eje central de este plan, la institución destinó un fondo de emergencia por $1.000 millones de pesos para otorgar subsidios y apoyos directos a los estudiantes, profesores y colaboradores más vulnerables tras la emergencia.

La medida responde a un diagnóstico institucional preliminar que identificó a más de 800 estudiantes de pregrado y posgrado con residencia en las zonas de mayor impacto sísmico, entre las que se encuentran el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, el Chocó y la ciudad de Medellín. De este grupo, cerca de 280 jóvenes están adscritos a la sede de la institución en Pereira.

Un plan de acompañamiento integral y flexibilidad

La estrategia ‘EAFIT Contigo’ se estructura sobre tres pilares fundamentales: el auxilio financiero, la atención psicosocial permanente y un paquete de medidas de flexibilidad académica y laboral. Esta última disposición busca facilitar que los afectados puedan atender sus emergencias familiares o desplazarse a sus regiones de origen sin perjudicar su trayectoria académica o laboral en la institución.

En palabras de la rectora de la Universidad EAFIT, Claudia Restrepo:

“Definimos una ruta que hemos denominado ‘EAFIT Contigo’, cuyo propósito es garantizar que nuestros estudiantes, profesores y colaboradores que se están viendo directamente afectados puedan tener un mejor acompañamiento. Dispusimos un fondo de emergencia de $1.000 millones de pesos para subsidios y un apoyo 360 en materia psicosocial y de flexibilidad laboral y académica. Hoy nuestra responsabilidad es con todo el país y seguimos trabajando para acompañar a la sociedad en lo que más necesita”.

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Centro de acopio y solidaridad institucional

Además de las acciones dirigidas a la comunidad interna, EAFIT habilitó su campus en Medellín como centro de acopio oficial en articulación con la Alcaldía de Medellín. A través de la Dirección de Filantropía y la red de grupos estudiantiles, la universidad coordina la recolección de donaciones en especie, recursos económicos y la articulación de voluntariado para apoyar las tareas de logística y abastecimiento en los municipios más damnificados.

Finalmente, la institución sumó sus capacidades técnicas y científicas a las redes de universidades del país para colaborar en tareas de diagnóstico estructural, evaluación de riesgos y apoyo interdisciplinario en los territorios impactados. La universidad mantendrá habilitadas sus líneas telefónicas y canales de WhatsApp institucionales para censar a nuevos afectados y brindar asistencia continua.