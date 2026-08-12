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12 ago 2026 Actualizado 18:23

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Medellín

La Universidad EAFIT crea el fondo ‘EAFIT Contigo’ y activa apoyos tras el sismo en Colombia

Con recursos propios y el liderazgo de sus grupos estudiantiles, la universidad busca garantizar la continuidad de las actividades académicas sin desamparar a los damnificados.

Foto: Cortesía Universidad Eafit

Foto: Cortesía Universidad Eafit

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Santiago Solórzano

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Tras el fuerte temblor registrado el pasado lunes en Colombia, la Universidad EAFIT anunció la activación de la estrategia ‘EAFIT Contigo’, una iniciativa integral de acompañamiento y asistencia orientada a mitigar las afectaciones en su comunidad académica. Como eje central de este plan, la institución destinó un fondo de emergencia por $1.000 millones de pesos para otorgar subsidios y apoyos directos a los estudiantes, profesores y colaboradores más vulnerables tras la emergencia.

La medida responde a un diagnóstico institucional preliminar que identificó a más de 800 estudiantes de pregrado y posgrado con residencia en las zonas de mayor impacto sísmico, entre las que se encuentran el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, el Chocó y la ciudad de Medellín. De este grupo, cerca de 280 jóvenes están adscritos a la sede de la institución en Pereira.

Un plan de acompañamiento integral y flexibilidad

La estrategia ‘EAFIT Contigo’ se estructura sobre tres pilares fundamentales: el auxilio financiero, la atención psicosocial permanente y un paquete de medidas de flexibilidad académica y laboral. Esta última disposición busca facilitar que los afectados puedan atender sus emergencias familiares o desplazarse a sus regiones de origen sin perjudicar su trayectoria académica o laboral en la institución.

En palabras de la rectora de la Universidad EAFIT, Claudia Restrepo:

“Definimos una ruta que hemos denominado ‘EAFIT Contigo’, cuyo propósito es garantizar que nuestros estudiantes, profesores y colaboradores que se están viendo directamente afectados puedan tener un mejor acompañamiento. Dispusimos un fondo de emergencia de $1.000 millones de pesos para subsidios y un apoyo 360 en materia psicosocial y de flexibilidad laboral y académica. Hoy nuestra responsabilidad es con todo el país y seguimos trabajando para acompañar a la sociedad en lo que más necesita”.

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Centro de acopio y solidaridad institucional

Además de las acciones dirigidas a la comunidad interna, EAFIT habilitó su campus en Medellín como centro de acopio oficial en articulación con la Alcaldía de Medellín. A través de la Dirección de Filantropía y la red de grupos estudiantiles, la universidad coordina la recolección de donaciones en especie, recursos económicos y la articulación de voluntariado para apoyar las tareas de logística y abastecimiento en los municipios más damnificados.

Finalmente, la institución sumó sus capacidades técnicas y científicas a las redes de universidades del país para colaborar en tareas de diagnóstico estructural, evaluación de riesgos y apoyo interdisciplinario en los territorios impactados. La universidad mantendrá habilitadas sus líneas telefónicas y canales de WhatsApp institucionales para censar a nuevos afectados y brindar asistencia continua.

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