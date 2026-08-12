Autoridades trabajan para controlar cuatro incendios forestales que continúan activos en Antioquia

Antioquia

Cuatro incendios forestales continúan activos en el departamento de Antioquia, específicamente en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Bello, Abejorral y Abriaquí. El incendio registrado en Venecia fue controlado en su totalidad.

Los focos de Santa Fe de Antioquia y Abejorral presentan zonas de difícil acceso, por lo que las autoridades gestionaron apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Dirección Nacional de Bomberos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Paralelamente se desplegaron cuerpos de bomberos, brigadas forestales, la Defensa Civil y el Ejército Nacional.

En Santa Fe de Antioquia el fuego lleva varios días activo y aún no ha sido sofocado por completo. El foco más complejo se ubica en el cañón del Cativo, de muy difícil acceso terrestre. Ayer se coordinó el apoyo que hoy presta la Fuerza Aérea para aplacar ese sector, con el respaldo de todas las unidades operativas disponibles.

En Abejorral se concentra la mayor actividad del momento. El foco principal se encuentra en zonas rocosas de complicado acceso por tierra, lo que ha dificultado las labores. Se activó la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos del oriente antioqueño (entre ellos los de Carmen de Viboral), las brigadas forestales de la subregión, la Defensa Civil y el Ejército Nacional. También se solicitó respaldo de la Dirección Nacional de Bomberos y de la Fuerza Aérea.

El incendio de Bello, en el cerro Quitasol, se encuentra controlado en más del 80 % gracias a la intervención del cuerpo de bomberos municipal. En Abriaquí el fuego está siendo atendido por los cuerpos de bomberos del occidente antioqueño, con apoyo adicional del cuerpo de bomberos de Remedios.

En Buriticá, mientras tanto, las autoridades atienden desprendimientos de rocas que no guardan relación con los incendios forestales.