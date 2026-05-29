SENA recibe 28.000 nuevos aprendices en la segunda oferta de formación de 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dio la bienvenida a cerca de 28.000 nuevos aprendices que iniciaron su proceso de formación como parte de la Segunda Oferta de Formación Presencial y a Distancia de 2026.

Los estudiantes ingresaron a alguno de los 1.200 programas disponibles en niveles de auxiliar, operario, técnico y tecnólogo.

Entre las áreas con mayor demanda se encuentran Análisis y Desarrollo de Software, Guianza Turística, Prevención y Control Ambiental, Cocina, Integración de Operaciones Logísticas, Instalaciones Eléctricas para Vivienda, Piscicultura, Producción de Café y Promotor de Salud.

El director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, destacó la llegada de los nuevos integrantes de la institución.

“Damos la bienvenida a todos los aprendices y las aprendices a esta Segunda Oferta de Formación Presencial y a Distancia, a esta su casa, su centro de formación: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA”, afirmó.

Los nuevos estudiantes podrán desarrollar sus procesos académicos en jornadas diurna, nocturna, de madrugada o mixta, una alternativa que busca facilitar la conciliación entre la formación, el trabajo y otras responsabilidades personales.

Además, la entidad resaltó los beneficios del programa Cadena de Formación, que permite a los egresados continuar su preparación académica dentro del SENA o en universidades aliadas, avanzando de programas técnicos a tecnólogos y fortaleciendo sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

El SENA recordó que sus programas son gratuitos y están disponibles para colombianos residentes en el país o en el exterior, así como para ciudadanos extranjeros que cumplan los requisitos migratorios establecidos.

Con más de 3.000 programas de formación titulada y complementaria, la institución aseguró que continúa apostando por el fortalecimiento de las competencias técnicas y humanas de los colombianos, con el objetivo de generar oportunidades, cerrar brechas y contribuir al desarrollo social y económico del país.