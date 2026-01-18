‘De Bogotá para el mundo’: la UFC anunció la fecha del debut del colombiano Javier Reyes este 2026

Javier Reyes en su pelea en el Dana White's Contender Series. Foto: Getty Images. / Chris Unger

El pasado 24 de septiembre de 2025 Colombia fue protagonista en la la Ultimate Fight Championship (UFC ) de la mano de un peleador que puso al país en el mapa.

Se trata de Javier ‘Blair’ Reyes , que en la semana siete de la novena temporada del Dana White Contender Series , competencia en donde la cabeza de la UFC analiza prospectos que pueden llegar a la empresa, ganó su pelea por KO técnico en el primer round contra el estadounidense Justice Torres.

A ‘Blair’ le bastó solo 1 minuto y 32 segundos para conectar rodillazos en clinch y volados, y en un ground and pawn liquidar a Torres ganando con KO técnico.

Tras ganar, Reyes saludó a su oponente y frente a las cámaras aseguró: “Esto es para todo Colombia. Colombia en la casa”.

Vea el KO técnico con el que Reyes ganó su contrato en la UFC

¿Cuándo debuta Javier Reyes en la UFC este 2026?

Pues bien, esta será la primera pelea de Javier Reyes en la UFC y será histórico, pues hace poco más de 3 años un nacido en Colombia no pelea en la máxima compañía de artes marciales mixtas.

Así, ‘Blair’ Reyes debutará en una cartelera de UFC Fight Night, que hace parte del UFC México de 2026, y lo hará el sábado, 28 de febrero.

¿Contra quién peleará Javier Reyes?

El peleador bogotano luchará contra el brasileño Douglas Silva de Andrade en la arena Ciudad de México.

Silva cuenta con un récord profesional de 29 victorias y 6 derrotas.

¿Cuál es la marca en victorias y derrotas de Javier Reyes en MMA profesional con la que llega a UFC?

Pues bien, Reyes llega a la UFC con una marca de 22 victorias (contando la de Torres) y solo cinco derrotas.

Así mismo, ‘Blair’ ha ganado cinturones en promotoras como Latin Fighter Championships, Combate Global y FFC.

En la promotora LFA perdió una pelea de campeonato contra el brasileño Lerryan Douglas.

Cabe resaltar que Reyes estaría dentro de la categoría Peso Pluma, en donde el actual campeón de la división es Alexander Volkanovski. Además, hay contendientes destacados como Diego Lopes y Lerone Murphy.

Así anunció UFC la pelea de Javier Reyes: