“Lo noquearé en primer asalto”: Topuria y la predicción de su combate con Gaethje en UFC Casa Blanca

Ilia Topuria y Justin Gaethje, quienes protagonizarán la pelea estelar de la Casa Blanca. Foto: Getty Images. / Scott Taetsch

Ilia Topuria, dos veces campeón de la UFC (Ultimate Fighting Championship) e invicto de la compañía (17-0), habló para Caracol Radio en el marco del lanzamiento de su serie ‘Los Topuria’, sobre uno de los eventos más esperados de la también empresa más grande de artes marciales mixtas del mundo: el UFC 250 Freedom, que se realizará en la Casa Blanca.

Allí, el peleador georgiano-español se medirá contra el estadounidense Justin Gaethje en el evento estelar de la cartelera, en un combate por el título de peso ligero.

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Cabe aclarar que, aunque Topuria es el campeón, dejó el cinturón vacante y Gatehje se convirtió en el campeón interino tras derrotar a inicio de año a Paddy Pimblet. Ahora, definirán quién se quedará con el título definitivo.

¿Cuándo será el evento de la UFC en la Casa Blanca?

Pues bien, el esperado UFC Freedom 205, evento en la Casa Blanca, tendrá lugar el próximo domingo, 14 de junio, en la casa presidencial estadounidense.

El evento comenzará a las 7:00 de la noche, hora Colombia, lo que quiere decir que la pelea de Ilia Topuria en este día se podrá ver cerca de las 9:00 de la noche, dependiendo de como avancen las peleas previas a ese combate

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¿Qué pasará en el combate entre Topuria y Gaethje? Topuria lanza su ya famosa predicción

Si por algo se ha caracterizado Ilia Topuria es por, antes de la mayoría de peleas, lanzar una predicción de lo que será su combate y, por lo general, cumplirlo. Casos como sus dos peleas de título con Max Holloway y Charles Oliveira, en donde dijo que los noquearía, y los noqueó, son solo algunos de los casos.

Y para esta ocasión, contra Geathje, no fue la excepción. Para Caracol Radio, Topuría reveló lo que hará.

“Terminará en el primer asalto. El 14 de junio van a ver simplemente el estreno del video de cómo lo noqueo en el primer asalto” , reveló.

Y agregó: “No tengo ninguna duda, va a ser en el primer asalto y será de una forma espectacular”.

¿Cuándo se estrenará la serie de Ilia Topuria?

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Finalmente, Topuria llegará a la Casa Blanca con otro logro: estrenar una serie biográfica sobre su vida que, entre otras cosas, saldrá el próximo viernes, 5 de junio, en exclusiva para la plataforma de streaming HBO Max.

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