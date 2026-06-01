Es oficial: UFC anunció la siguiente pelea del colombiano Javier Reyes en la compañía, ¿cuándo es?

Javier Reyes en su debut en la UFC. Foto: Getty Images. / Jeff Bottari

Este lunes, 1 de junio, la Ultimate Fighting Championship (UFC), compañía de artes marciales mixtas (MMA) más grande el mundo, anunció que el colombiano Javier Reyes volverá al octágono nuevamente y anunció la fecha de su siguiente pelea.

¿Contra quién peleará Javier Reyes en la UFC?

Javier ‘Blair’ Reyes, como también se le conoce, se enfrentará en su segunda pelea en la UFC al australiano Kaan Ofli, de 32 años.

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Ofli cuenta con un récord profesional en MMA de 14 victorias, 4 derrotas y un empate, frente al de Reyes, que tiene 23 victorias y 5 derrotas .

¿Cómo llega Javier Reyes a esta pelea?

El colombiano Reyes llega a esta pelea tras haber vencido en su debut en la UFC, el pasado 28 de febrero, al experimentado brasilero Douglas Silva, a quien derrotó por knockout técnico.

En esa ocasión, Reyes ganó al filo de los 5 minutos del primer round (combate de tres asaltos) cuando lo tomó desde la espalda y con ‘martillazos’ y volados lo sacó por TKO.

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¿Cuándo será la próxima pelea de Javier Reyes en la UFC?

Pues bien, la UFC presidida por Dana White, anunció que la próxima pelea de Javier Reyes será el próximo domingo, 27 de junio.

El combate será en el marco del UFC Figth Night Fiziev vs. Torres. Allí, ‘Blair’ Reyes hará pate de las peleas preliminares del evento.

¿A qué hora será la pelea de Javier Reyes en la UFC?

Al ser cartelera preliminar, y por el lugar en donde se llevará a cavo el evento, que será en el National Gymnastics Arena, de Baku, Azerbaijan, la pelea de Retes será a las 8:00 de la mañana, hora Colombia.

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¿En dónde ver la pelea de Javier Reyes?

La pelea de Javier Reyes con el australiano Kaan la podrá ver en vivo por la plataforma de streaming Paramount +, empresa que tiene los derechos de la compañía UFC.

Así lo anunció la UFC:

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