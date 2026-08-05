🔴 EN VIVO: Millonarios vs Pasto, partido por la fecha 3 de Liga colombiana: siga el minuto a minuto

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El equipo capitalino busca reivindicarse fente a su gente en el Campín. En la primera fecha, Millonarios perdió frente a Atlético Bucaramanga y no pudo darle la alegría a la hinchada. Sin embargo, en condición de visitante, el Embajador ganó en su visita al Junior de Barranquilla el pasado 1 de agosto.

Deportivo Pasto visitará el Campín para enfrentar a Millonarios en búsqueda de sus primeros tres puntos. El conjunto Volcánico ha visto la derrota en sus dos primeras salidas; un partidazo contra el Medellín en la primera fecha, y contra Águilas Doradas en condición de vistante.

Lucha por la reclasificación

A pesar de su mal comienzo en liga, en la tabla de reclasificación el Pasto se encuentra en la octava casilla con 34 unidades. Está a tan solo un punto del Medellín, que ocupa el séptimo puesto, y por ende, el último cupo otorgado a copa internacional por reclasificación.

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Por parte de Millonarios, se encuentra más abajo en la undécima posición con 29 puntos, por lo que tendrá que remar más que su rival o buscar el cupo a través de ser campeón de alguna de las competiciones nacionales.

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