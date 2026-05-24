!Todo listo para el regreso de Conor McGregor a la UFC! Fecha y hora de la pelea, rival y cómo ver

El mundo de las artes marciales mixtas, y puntualmente el de la Ultimate Fighting Championship (UFC), se sacudió el pasado sábado, 16 de mayo, cuando el presidente de la mayor compañía promotora de las MMA en el mundo, Dana White, anunció el regreso de la que es considera por muchos, la leyendas mas grande de ese deporte, el irlandés Conor McGregor.

White, en medio del UFC Fight Night: Allen vs. Costa, anunció lo que sería la cartelera para el UFC 329, International Fight Week, y sorprendió cuando confirmó que en el evento principal de ese evento estará ‘The Notorious’, como también se le conoce.

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¿Cuándo fue la última vez que McGregor peleó en la UFC?

Para ese dato nos remontamos al 10 de julio de 2021, cuando McGregor perdió por knockout técnico contra el estadounidense, y ya retirado, Dustin ‘El Diamante’ Poirier.

El irlandés se fracturó uno de sus tobillos tras dar un paso hacia atrás en uno de los asaltos. No pudo continuar y la victoria se la quedó el norteamericano.

Desde esa fecha uno de los íconos más grandes de ese deporte no había vuelto a pisar el octágono, recordando que en 2024 regresaría, pero una lesión en un dedo de uno de sus pies lo dejó fuera del UFC 303, en donde se iba a enfrentar contra Michael Chandler.

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Así las cosas, y si todo marcha de acorde a los respectivos campamentos de cada contendiente, el doble campeón de la UFC (en peso pluma y peso ligero) volverá a pelear, y lo hará con uno de los luchadores con más apariciones en la época reciente.

McGregor se verá las caras y chocará guantes con uno de los peleadores más aclamados de la época reciente, aunque es uno de los miembros del roster de la UFC con más trayectoria: se trata del hawaiano Max Holloway.

A pesar de que viene de perder el cinturón BMF (Baddest Motherf***), un título simbólico y honorífico de la compañía que resalta a los ‘huesos más duros de roer’ de la UFC, contra Charles Oliveira, Holloway ha sabido tocar la gloria, pues ha sido campeón mundial indiscutido de peso pluma entre 2017 2019.

Max Holloway, campeón en 2018. Foto: Getty Images. / Josh Hedges Ampliar Max Holloway, campeón en 2018. Foto: Getty Images. / Josh Hedges Cerrar

A parte del regreso de McGregor, lo relevante del combate es que ambos ya se habían enfrentado anteriormente.

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La pelea entre McGregor y Holloway será el próximo sábado, 11 de julio. La cartelera principal iniciará hacia las 8:00 de la noche, hora Colombia. Este horario puede variar, pues algunas peleas previas pueden terminar antes, lo que puede acortar el tiempo de espera para el regreso del irlandés.

Así anunció Dana White el regreso de Conor McGregor:

Así quedó el cartel de la pelea de McGregor:

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