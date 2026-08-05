Tabla de posiciones Liga Femenina fecha 15: Así quedó tras la victoria de Millonarios en el Clásico

Con el clásico entre Millonarios y Santa Fe, se dio por finalizada la decimoquinta jornada de la Liga Femenina. En el 90+2, Millonarios logró anotar el único gol del compromiso de la mano de Lina Gómez y sumó tres puntos importantes en la recta final del todos contra todos y en la búsqueda de la clasificación a la siguiente ronda.

Hay que recordar que los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones clasificarán a los cuadrangulares, donde se dividirán en dos grupos, cada uno de cuatro equipos. Se disputarán partidos de ida y vuelta que definirán los clasificados a las semifinales, que serán de eliminación directa y dejarán a los dos finalistas de la temporada 2026.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Femenina una vez finalizada la fecha 15 del torneo y con victorias del Deportivo Cali, América y Millonarios.

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Fortaleza 1 - 0 Independiente Medellín

Con un golazo de Danna Santana, Fortaleza logró vencer a Independiente Medellín en el inicio de la fecha 15 en el Olaya Herrera y sumó tres puntos, para ubicarse en la décima posición de la tabla con 16 puntos; mientras que Medellín es octava con 19 unidades.

Atlético Nacional 1 - 2 Deportivo Cali

En uno de los partidos más atractivos de la fecha 15, el Deportivo Cali demostró por qué es líder de la Liga Femenina y venció 2-1 a Atlético Nacional, con goles de Valeria Cárdenas y Lorena Cobos y el descuento para el cuadro verdolaga de Jylis Corena.

Real Santander 0 - 1 Orsomarso

Orsomarso continúa su lucha por meterse a los ocho clasificados y sumó tres puntos frente al Real Santander. Al finalizar la fecha 15, Orsomarso es noveno con 19 puntos, los mismos que Independiente Medellín. Por su parte, Real Santander está en la posición 14 con 10 unidades.

Once Caldas 0 - 0 Internacional de Palmira

Once Caldas e Internacional de Palmira no se sacaron diferencia y repartieron los puntos. Con la unidad conseguida, el equipo de Manizales llegó a 8 unidades y es penúltima de la tabla, mientras que Inter se metió a los ocho, en la séptima casilla con 23 puntos.

Deportivo Pasto 0 - 0 Internacional de Bogotá

Un empate que favoreció al Internacional de Bogotá, que llegó a 26 puntos y se metió quinto en la tabla de posiciones, mientras que el Pasto continúa hundido en el fondo de la tabla con siete puntos y una sola victoria en toda la temporada.

América 4 - 1 Llaneros

América continúa demostrando un gran nivel en la temporada, logrando meterse a la cuarta posición de la tabla con 32 unidades y una diferencia de gol de 18 anotaciones. Por su parte, Llaneros continúa en la posición 11 con 13 unidades.

Junior 0 - 1 Bucaramanga

Los equipos dos equipos parecen estar fuera de la pelea por la clasificación a los cuadrangulares. Tras sumar tres puntos frente al Junior, Bucaramanga está en el puesto 11 con 14 unidades; mientras que Junior está en la posición 13 con 12 puntos.

Millonarios 1 - 0 Santa Fe

El clásico capitalino, que se disputó en El Campín y que le dio cierre a la fecha 15 de la Liga Femenina, terminó con victoria para las Embajadoras, que tienen un cupo asegurado en los cuadrangulares. Con este resultado, Millonarios sube a la tercera posición con 32 unidades, superando al América por la diferencia de gol.

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Tabla de posiciones Liga Femenina

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Femenina luego de terminada la fecha 15.