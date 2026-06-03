Cuándo acaban las vacaciones de mitad de año en Colombia, según el calendario académico oficial

Vacaciones de mitad de año en Colombia | Getty Images

El 2026 sigue su camino y ya llegó al punto medio del año. Justamente, entre junio y julio, muchas personas, en especial las familias que tienen hijos en colegios y/o universidades, suelen tener unos días de vacaciones y buscan los mejores destinos para pasarlas junto a sus seres más queridos.

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En esta parte del año, la mayoría de colegios, especialmente los públicos tienen vacaciones de mitad de año. Este receso escolar es aproximadamente de dos semanas y se realizará entre junio y julio.

¿Cuándo inician y acaban las vacaciones de mitad de año?

En el calendario escolar llega una época en la que los planes de viaje, actividades en casa o un simple descanso de la rutina académica se vuelven protagonistas.

Pese a que puede haber una variación de fechas según la ciudad o departamento, ya que cada una de las Secretarías de Educación tienen una autonomía para definir sus cronogramas.

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De esta manera, los colegios públicos correspondientes al calendario A tendrán su inicio de receso escolar el lunes 22 de junio de 2026 y finalizará el 6 de julio del mismo año.

En el caso de Bogotá, las fechas serán estas mismas. Sin embargo, para otras ciudades como Medellín u otras zonas de Cundinamarca y Atlántico, el receso se suele extender hasta el 12 de julio.

Además de estas vacaciones, los colegios públicos tienen como descanso la semana santa que ya pasó y la semana de receso estudiantil en el mes de octubre.

De igual manera, las instituciones de educación privada manejan un cronograma similar, pero también poseen la autonomía para modificarlo.

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Por otra parte, los colegios de calendario B tiene sus vacaciones principales un mes después, de julio a agosto.

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