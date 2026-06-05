Arrendamiento Temporal Solidario ofrece ayudas de más de $1′000.000: Requisitos y cómo aplicar

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de una nueva convocatoria de ‘Arrendamiento Temporal Solidario’, un programa que busca proteger a las familias más vulnerables de la ciudad mediante la entrega de subsidios mensuales de hasta $1.085.561 (equivalente a más de la mitad de un salario mínimos mensuales legal vigente) durante seis meses consecutivos.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a Arrendamiento Temporal Solidario?

La convocatoria está dirigida de manera exclusiva a:

Jefes o jefas de hogar mayores de edad. Ingresos de hasta un salario mínimo mensual vigente. Que no sean propietarios de vivienda ni hayan recibido previamente subsidios distritales efectivamente aplicados.

Teniendo esto en cuenta, el programa distribuirá las ayudas con enfoque en los siguientes grupos poblacionales:

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio.

Víctimas del conflicto armado.

Personas mayores y recicladores de oficio inscritos en el RURO de la UAESP.

Víctimas de emergencias o desastres naturales ocurridos en los últimos 5 años.

Familias pertenecientes a grupos étnicos.

Adultos mayores

Adicionalmente, Bogotá aplicará criterios de priorización para seleccionar a los beneficiarios, evaluando condiciones como hogares monoparentales, cuidadores de las Manzanas del Cuidado, familias con miembros en condición de discapacidad, personas en procesos de reincorporación, jóvenes jefes de hogar (entre 18 y 28 años), miembros de la comunidad transgénero, hogares ubicados en polígonos de revitalización, hogares con miembros de la fuerza pública, veteranos y caídos en combate en servicio.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

Las inscripciones se realizarán de manera virtual los días 10 y 11 de junio de 2026 por medio de la página oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat https://habitatbogota.gov.co/.

El trámite es gratuito y los interesados deben cargar en formato PDF los siguientes documentos:

Documentos de identidad: Copia legible de las identificaciones de todos los miembros mayores de edad del hogar, consolidados en un único archivo PDF.

Certificación de ingresos: Certificado laboral vigente o manifestación firmada de ingresos independientes (con expedición no mayor a 30 días), de cada integrante que reciba ingresos, recopilados también en un solo PDF.

Para quienes indican que no registran ingresos deberán presentar Certificación juramentada de no ingresos, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días

Contrato de arrendamiento vigente, cumpliendo con la Ley 820 de 2003.

Recibo de servicios públicos recientes (agua y energía).

Registro fotográfico de la vivienda (fachada e interiores).

Documento que acredite pertenencia a alguno de los grupos poblacionales priorizados.

Certificación bancaria del arrendatario en donde se realizará el giro de los recursos del subsidio.

Indicar el número de la matrícula inmobiliaria y/o CHIP del inmueble objeto de arrendamiento.

Se recomienda que los aspirantes e interesados preparen todos los documentos con antelación para evitar errores durante este proceso. El subsidio será transferido mensualmente a la cuenta bancaria del arrendatario, garantizando un apoyo directo.

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