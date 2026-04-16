Explicación salario vital: quiénes deben recibirlo mientras el decreto del mínimo está en revisión

El Consejo de Estado se manifestó a través de su Sección Segunda, optando por mantener la suspensión del decreto que estableció el salario mínimo 2026 por parte del Gobierno.

Le podría interesar: ¿Cuánto se paga de parafiscales por un salario mínimo? Así quedaron los % para 2026

Dicha suspensión indica que el Decreto 1469 de 2025 permanecerá bajo revisión del alto tribunal, mientras se emite una decisión de fondo que defina lo que ocurrirá con la remuneración de los trabajadores en Colombia.

Las reacciones del Gobierno no se hicieron esperar y tanto el presidente como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dejaron clara la posición del ejecutivo ante la nueva determinación.

¿Qué pasa con el salario mínimo 2026?

Tras la continuidad de la suspensión del decreto del salario mínimo, el ministro Antonio Sanguino aseguró que “el salario vital sigue en firme”, dado que sigue amparado en el decreto transitorio que emitió el Gobierno en febrero.

Lea también: Los 3 países con el sueldo mínimo más alto en América Latina: ¿en qué puesto está Colombia?

“La decisión del Consejo de Estado conocida hoy no afecta el decreto transitorio que expedimos junto al presidente Gustavo Petro el pasado 19 de febrero de 2026″, señaló Sanguino en su cuenta de X.

Esto fue ratificado a través del mismo Consejo de Estado, que aclaró que sigue vigente el auto del 12 de febrero de 2026 que ordenó la emisión del decreto con el aumento transitorio al cual hace referencia Sanguino.

¿En cuánto queda el salario mínimo tras la continuidad de la suspensión?

El Decreto 159 del 19 de febrero de 2026 mantiene provisionalmente el incremento del salario mínimo en el mismo 23 % que se había establecido originalmente como salario vital a finales de diciembre de 2025.

Así las cosas, mientras continúa la suspensión por parte del Consejo de Estado, el salario mínimo legal mensual vigente es de $1.750.905 + $249.095 de auxilio de transporte, totalizando dos millones de pesos.

Cabe anotar que la suspensión del Decreto 1469 de 2025 no tiene efectos retroactivos sobre los salarios ya pagados.

¿Qué es el salario vital en Colombia?

El salario mínimo vital es un concepto adoptado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a partir de estándares internacionales que se traducen en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el costo de vida para los trabajadores en Colombia.

Según el ejecutivo, dicho concepto fue contrastado con los parámetros establecidos por la Ley 278 de 1996 para la comisión de concertación; sin embargo, el Consejo de Estado deberá definir si el salario vital puede entrar a ser parte de dichos parámetros.

Mientras tanto, aunque los salarios de los meses ya transcurridos no tendrán cambios, las empresas y empleadores seguirán con la incertidumbre hasta que una decisión de fondo defina el futuro del salario mínimo de Colombia en 2026.