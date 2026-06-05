‘Acuerdo por la Priorización del departamento’, la petición de gremios de Nariño a candidatos

Pasto-Nariño

El Consejo Gremial y Empresarial de Nariño dio a conocer el documento presentado a los candidatos que hoy se disputan la Presidencia de la República de Colombia.

El acuerdo contempla una agenda estratégica que busca que los candidatos asuman compromisos concretos frente a las principales necesidades del departamento.

Entre los planteamientos está que Nariño, sea incluido como territorio prioritario en la agenda presidencial 2026–2030, debido a su condición de frontera, su importancia logística y productiva, y su exposición a problemáticas como la inseguridad, la minería ilegal, el narcotráfico, los bloqueos en la vía panamericana y el rezago que hoy presenta en material de infraestructura.

Los gremios definieron cuatro pilares: infraestructura y conectividad, seguridad y control de bloqueos, lucha contra economías ilegales y competitividad y desarrollo regional.

En cada uno de estos plantean una serie de acciones que esperan ser materializadas como: modernización de vías estratégicas como la Panamericana, el fortalecimiento de la seguridad en corredores viales, el control a economías ilícitas y la implementación de un régimen especial de frontera.

De igual manera se plantean acciones para garantizar el abastecimiento de combustibles, mejorar la competitividad agroindustrial, fortalecer la protección del campo, impulsar el Puerto de Tumaco y mejorar la conectividad del departamento con el resto del país.

Según el Consejo Gremial no se pretende obtener privilegios territoriales, sino que se el nuevo Gobierno, implemente medidas sostenidas para cerrar las brechas históricas que enfrenta la región y elevar la competitividad entre otros.

Se espera que el compromiso sea suscito por los candidatos con la expectativa que las propuestas mencionadas sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo para entrante periodo gubernamental