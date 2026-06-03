Del 1 al 7 de junio el Puerto de Tumaco conmemora la Semana de los Océanos

Tumaco - Nariño

La Sociedad Portuaria Regional Tumaco se sumó a la conmemoración de la Semana de los Océanos 2026, una iniciativa que se desarrolla del 1 al 7 de junio en el Pacífico colombiano y que busca promover la protección de los ecosistemas marino-costeros, la cultura oceánica y el uso sostenible de los recursos marítimos.

Desde la terminal portuaria señalaron que esta conmemoración representa una oportunidad para fortalecer sus estrategias de sostenibilidad ambiental y la preservación de los ecosistemas marinos que rodean la operación portuaria en Tumaco.

“Nuestra operación es sinónimo de sostenibilidad y preservación marina. Como motor del Pacífico nariñense, trabajamos para que nuestra logística sea armónica con el entorno, entendiendo que el mar no es solo la base de nuestra actividad, sino el ecosistema que debemos proteger”, afirmó Guillermo Londoño, representante de Tumaco Pacific Port.

Durante esta semana en Nariño se viene adelantando distintas actividades por parte de entidades como la Dirección General Marítima (Dimar), Corponariño y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el propósito de implementar acciones orientadas a la conservación de los hábitats marinos y costeros de la región.

La Semana de los Océanos contempla actividades académicas, jornadas de limpieza de playas, siembra de manglar, espacios educativos y acciones de recuperación de áreas marinas, iniciativas que buscan fortalecer el cuidado del océano y la participación de las comunidades en la protección del patrimonio natural del Pacífico colombiano.