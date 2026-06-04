Más de 800 estudiantes participaron en simulacro de emergencia volcánica en Pasto

No se han registrado cambios en la alerta volcánica. Foto: Colprensa - Volcán Galeras( Thot )

Pasto

Un total de 822 estudiantes, docentes y personal administrativo de instituciones educativas en Pasto participaron en un simulacro de erupción volcánica realizado en los corregimientos de Genoy y Mapachico, como preparación ante una eventual emergencia relacionada con el volcán Galeras.

La jornada se desarrolló en las diferentes sedes de la Institución Educativa Municipal Francisco de la Villota, donde se evaluaron los protocolos de evacuación, los tiempos de respuesta y el nivel de preparación de la comunidad educativa frente a escenarios de riesgo.

De acuerdo con la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres de Pasto, el ejercicio permitió revisar el funcionamiento de los planes de evacuación y fortalecer los procesos de capacitación en las instituciones educativas ubicadas en zonas de amenaza volcánica.

Durante la jornada se analizó el cumplimiento de los protocolos establecidos y se identificaron aspectos a fortalecer con el fin de preparar a los estudiantes y docentes frente a posibles eventos naturales.

Algunas instituciones han implementado acciones de pedagogía y ejercicios prácticos por lo menos tres veces al año, sumándose a la preparación que tienen las zonas cercanas al volcán Cumbal y el complejo volcánico Chiles y Cerro Negro, donde también se desarrolló la actividad.