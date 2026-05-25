Nariño listo para elecciones presidenciales

Pasto-Nariño

Las autoridades en el departamento de Nariño tienen lista la logística y medidas de seguridad para la contienda electoral del próximo 31 de mayo en la que se elegirá al nuevo presidente de la República para la vigencia 2026-2030

Según la Registraduría Nacional del Estado civil, el censo electoral en este departamento da cuenta de 1.225.565 ciudadanos habilitados para votar.

Habrá 941 puestos de votación y 3.091 mesas electorales distribuidas en los 64 municipios. Los puestos están distribuidos así: 144 urbanos, 790 rurales y 7 ubicados en centros carcelarios, además de 3.091 mesas electorales en todo el territorio departamental.

Del potencial electoral de Nariño, 625.672 corresponden a mujeres y 599.893 a hombres, lo que evidencia la magnitud de esta jornada democrática para el departamento.

En el más reciente comité de seguimiento electoral el delegado departamental de la Registraduría, Olmer Alier Muñoz Rosero, comentó que la organización electoral ya se encuentra definida en materia de puestos, mesas y circunscripciones: “Esperamos una participación entre el 60 y el 65 por ciento, lo que representaría más de 800 mil personas acudiendo a las urnas en el departamento de Nariño”.

Las autoridades reiteraron el compromiso de mantener la coordinación institucional y el acompañamiento en el territorio para garantizar unas elecciones presidenciales seguras, transparentes y con plena participación ciudadana. Hay especial vigilancia en municipios en donde hay presencia de actores armados ilegales con el fin de evitar cualquier situación que afecte el normal desarrollo de la jornada.