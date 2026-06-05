Presidente de Francia afirma que “es el momento” de reanudar el diálogo con Rusia

Foto de referencia de Vladimir Putin, presidente de Rusia, con Emmanuel Macron, el presidente de Francia. (Photo by Emmanuele Contini/Getty Images) / Emmanuele Contini

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que ha llegado el momento de reanudar las negociaciones con Moscú para alcanzar una paz duradera entre Ucrania y Rusia.

“Mi deseo es más bien mirar hacia el futuro y decir cómo conseguimos reorganizar un diálogo para construir el alto el fuego y la paz”, declaró en Montenegro en una cumbre de la UE y países de los Balcanes.

“Y creo que este es el momento, teniendo en cuenta la evolución de la situación”, añadió.

Las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están estancadas.

Le puede interesar: El papa León XIV viaja a España para promover los valores católicos de la Iglesia

Kiev multiplica los ataques contra depósitos, refinerías de petróleo y oleoductos rusos para privar a Moscú de una de sus principales fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, las fuerzas rusas ya no avanzan en su intento de conquistar la parte oriental del país.

En estas condiciones, la oferta, en su momento planteada por los estadounidenses, de dejar a Rusia todo el Donbás “es una oferta que hoy en día ya no debe existir teniendo en cuenta la realidad sobre el terreno”, subrayó Macron.

El presidente francés también consideró que la carta enviada por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski a su homólogo ruso, Vladimir Putin, es “una buena iniciativa”.

También le puede interesar: El Senado de EEUU aprueba 70.000 millones de dólares para la política migratoria de Trump

“Creo que hoy son Ucrania y Rusia los que pueden construir tanto un alto el fuego como un plan de paz”, afirmó, y “son los europeos los que pueden ayudar” en tanto que principales contribuyentes de la ayuda a Ucrania.

También indicó que se reuniría con sus homólogos alemán, Friedrich Merz, y británico, Keir Starmer, y el presidente Zelenski “en unos días”.

Puede leer: “Estoy abatido, mi hermano no es un hombre para financiar paramilitares”: Álvaro Uribe

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: