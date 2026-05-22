Comandante de FF. MM. admite que deben fortalecer inteligencia y control sobre la vía Panamericana

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“El Cauca, el Valle y Nariño son un desafío para el país, para las fuerzas militares”: General López

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, reconoció en entrevista con Caracol Radio que la seguridad sobre la vía Panamericana en Cauca, Valle y Nariño sigue siendo uno de los mayores desafíos operacionales para la Fuerza Pública.

“El Cauca, el Valle y Nariño es un desafío para el país, para las Fuerzas Militares”, aseguró el oficial, quien explicó que actualmente hay cerca de 25 mil integrantes de la Fuerza Pública desplegados en esos tres departamentos.

El comandante detalló que la complejidad operacional radica en que la Panamericana tiene 478 kilómetros y más de 900 entradas y salidas que dificultan el control total del corredor vial.

“Tenemos unas tropas desplegadas en cada uno de los sitios, son 478 kilómetros, 914 entradas y salidas que tiene esta Panamericana”, afirmó.

Durante la entrevista, el general Hugo López admitió que las Fuerzas Militares están fortaleciendo las capacidades de inteligencia y las redes de cooperantes para intentar anticipar acciones armadas sobre esta vía estratégica.

“Estamos revisando la red de inteligencia que hay sobre la Panamericana y definitivamente nos toca fortalecerla”, señaló.

El oficial explicó además que muchos de los ataques recientes son ejecutados por pequeños grupos armados que realizan acciones rápidas y posteriormente se repliegan.

“Estas acciones las están realizando grupúsculos de 8 o 10 bandidos que se uniforman, salen, hacen o retienen y se roban un par de camionetas, atacan un punto y se mueven”, aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.

El general también reconoció que la solución frente a la crisis de seguridad en el suroccidente del país no puede ser únicamente militar y pidió fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por la violencia.

“La solución no es solamente militar, la solución también es poder llevar inversión a algunos sitios del país”, afirmó.

Frente a la situación de orden público en Cauca, el oficial insistió en que las Fuerzas Militares mantendrán operaciones para garantizar la seguridad durante el proceso electoral y pidió apoyo de la ciudadanía.

“No puede ser que 20.000 o 30.000 bandidos en todo el país desplegados le vayan a ganar la partida a Colombia”, concluyó el comandante general de las Fuerzas Militares.

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