Advierten protestas por falta de medicamentos a usuarios de Nueva EPS en el sur del Atlántico

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

Una fuerte alerta encendió el líder social Humberto Currea en el municipio de Luruaco, al denunciar la prolongada falta de medicamentos para los usuarios de la Nueva EPS, situación que se mantiene desde el pasado 20 de diciembre de 2025 con la suspensión del suministro por parte de Éticos, por una deuda de 75.000 millones de pesos, advirtió la farmacéutica el pasado mes de enero.

Currea, quien también es afiliado a la entidad, expresó su preocupación por el impacto que esta problemática está generando en la población.

En el departamento del Atlántico hay cerca de 258.000 afiliados a esta EPS, de los cuales 7.000 residen en Luruaco y estarían siendo directamente afectados por los problemas en el suministro de los médicamentos.

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“El panorama es crítico. Hay pacientes con enfermedades catastróficas y de todo tipo que no tienen acceso a sus tratamientos. Muchos no cuentan con los recursos económicos para comprar los medicamentos por su cuenta”, aseguró el líder social.

El líder hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro, así como al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, para que intervengan de manera inmediata y garanticen el suministro de los fármacos.

Ante la falta de soluciones, la comunidad no descarta adelantar jornadas de protesta para exigir el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y a la vida. “Estamos muy mal con esta problemática gravísima y no vemos solución a la vista”, puntualizó Currea.