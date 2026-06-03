“Es humillante”: adulto mayor denuncia largas filas para entrega de medicamentos de Nueva EPS

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Jorge Enrique Giraldo, un adulto mayor de 79 años, dio detalles a 6AM W de Caracol Radio sobre la complejidad que vive mes a mes para reclamar sus medicamentos.

Según contó, todos los meses debe acercarse al dispensario de medicamentos (Discolmets) de Nueva EPS ubicado en Fusagasugá, donde reside, sometiéndose a extensas filas y largas esperas.

“Es un asunto humillante, tener uno que hacer una cola para reclamar medicamentos. Cuando un médico le receta a alguien, es porque lo necesita urgente”, dijo.

Su caso requiere tratamiento y atención constante al ser diagnosticado con problemas cardiacos: “yo soy una persona operada del corazón dos veces, tengo marcapasos”.

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El señor Giraldo aseguró que, por ejemplo, el pasado 2 de junio, llegó a las 2 de la mañana para empezar a hacer fila y a esa hora, ya había otras 37 personas.

“Después de hacer la cola, cuando llego a reclamar el medicamento, resulta que no lo hay. Tengo que volver a reclamar el pendiente”, añadió.

Esas medicinas pendientes que menciona el denunciante, de acuerdo a la información que suministró, las entregan de 8 a 11 de la mañana.

Jorge añadió que aunque sí se presentaban falencias, en el pasado no tenía que enfrentarse a las trabas que hoy en día denuncia.

“Es una crisis total, un caos, y lo peor es que las personas que tienen que reconocerlo, como el presidente y el ministro de salud, no lo aceptan”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa:

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