“El interés no es quién merece mi voto, sino qué merece Colombia”: Juan Daniel Oviedo

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Juan Daniel Oviedo, excandidato vicepresidencial (fórmula de Paloma Valencia), habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el panorama electoral de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas. Oviedo, entre otras cosas, dejó entre ver que podría tomar cualquier partido en esta contienda, incluso el voto en blanco.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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