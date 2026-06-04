“El interés no es quién merece mi voto, sino qué merece Colombia”: Juan Daniel Oviedo
Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, habló sobre algunos “errores” que hubo en la campaña. Allí, reveló: “Muchos votantes de centro salieron espantados de esta apuesta cuando vieron que se puso el nombre de Álvaro Uribe como ministro de Defensa”.
“El interés no es quién merece mi voto, sino qué merece Colombia”: Juan Daniel Oviedo
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Juan Daniel Oviedo, excandidato vicepresidencial (fórmula de Paloma Valencia), habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el panorama electoral de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas. Oviedo, entre otras cosas, dejó entre ver que podría tomar cualquier partido en esta contienda, incluso el voto en blanco.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...