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04 jun 2026 Actualizado 12:06

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“El interés no es quién merece mi voto, sino qué merece Colombia”: Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, habló sobre algunos “errores” que hubo en la campaña. Allí, reveló: “Muchos votantes de centro salieron espantados de esta apuesta cuando vieron que se puso el nombre de Álvaro Uribe como ministro de Defensa”.

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Juan Daniel Oviedo, excandidato vicepresidencial (fórmula de Paloma Valencia), habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el panorama electoral de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas. Oviedo, entre otras cosas, dejó entre ver que podría tomar cualquier partido en esta contienda, incluso el voto en blanco.

Lea más: Juan Daniel Oviedo rechazó reuniones para hablar de segunda vuelta: “No más cafés, más debates”

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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