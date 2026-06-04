Llegada del fenómeno de El Niño se intensifica, según alerta de la OMM: esta es la última proyección

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) elevó sus previsiones sobre la llegada del fenómeno de El Niño, con un 80 % de probabilidades entre junio y agosto de este año. Este pronóstico, que se intensifica a un 90% de probabilidades a partir de entonces, ha encendido alarmas a nivel mundial y en Colombia, donde se prevén impactos en el clima.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento de las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Según la OMM, este evento comienza a desarrollarse entre marzo y junio y alcanza su máxima intensidad entre noviembre y febrero.

En las últimas horas, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, subrayó la importancia de esta nueva previsión, señalando que El Niño es un factor clave de los patrones climáticos y meteorológicos. Además, afecta a la agricultura, el suministro energético, el comercio, los recursos hídricos, las cadenas de suministro y los medios de vida en regiones enteras.

A este llamado se sumó el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que calificó este evento como una “alerta climática urgente”. Para Guterres, las condiciones de El Niño “echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta”, con consecuencias con mayor intensidad, cruzando las fronteras a una velocidad devastadora.

Según los registros, el fenómeno de El Niño de 2023-2024 fue uno de los cinco más intensos de los que se tiene constancia y contribuyó a las temperaturas globales récord registradas en 2024.

Posibles impactos de El Niño en Colombia

Para Colombia, las proyecciones exigen una preparación inmediata. Según el promedio de los modelos climáticos, las anomalías de temperatura en la región Niño-3.4 podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial de este fenómeno.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para junio-julio-agosto se prevé una ligera reducción de las lluvias frente a los promedios históricos, principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Esta tendencia podría identificarse en el segundo semestre si se consolidan las condiciones de El Niño.

Al respecto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, alertó sobre sus “impactos inminentes en el clima de nuestro país”, que incluyen un mayor riesgo de incendios forestales, olas de calor, estrés hídrico y afectaciones en la producción de alimentos, entre otros.

Para finales de año, se prevé un fenómeno de El Niño fuerte, ya que el océano Pacífico podría calentarse hasta 1.5°C por encima de lo habitual. Este incremento de la temperatura tiene el potencial de alterar el clima a nivel global, provocando cambios significativos con mayor intensidad.

Para finales de año, se prevé un fenómeno de El Niño fuerte, ya que el océano Pacífico podría calentarse hasta 1.5°C por encima de lo habitual. Este incremento de la temperatura tiene el potencial de alterar el clima a nivel global, provocando cambios significativos con mayor intensidad.

¿Fenómeno de El Niño 2026 intensificará temporada de huracanes en Pacífico y Caribe?

El portavoz de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Rodney Martínez Güingla, explicó el impacto que tendrá el fenómeno de El Niño 2026 en la temporada de huracanes en el Pacífico y el Caribe, en donde está Colombia.

Martínez inició su intervención explicando que se tiene “una condición de calentamiento del planeta que es sostenida, que es importante, pero que de año a año muestra ciertos matices y contrastes. Tenemos la situación de las olas de calor en Europa, que ya son recurrentes en esta época del año, pero en este momento tenemos dos particularidades".

“Entonces, tenemos en este momento un Pacífico muy caliente, no solo en la parte ecuatorial, sino también en la parte nororiental frente a las costas de Estados Unidos y México, y por otro lado, tenemos el Atlántico tropical, especialmente el Caribe, ligeramente frío o muy cercano a lo normal, cosa que no es favorable para tener una temporada de huracanes. Entonces, con todo este panorama, tenemos condiciones que no necesariamente van a ser las mismas que el año pasado”, dijo.

Añadió que en el Pacífico se espera que sí se intensifique la temporada de huracanes, mientras que en el Caribe no.