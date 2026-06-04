Elecciones segunda vuelta: ¿Personas que fueron jurados de votación repiten el 21 de junio? Getty Images

Con el escrutinio finalizado por parte de los jueces de la República en todo el país, la Registraduría ratificó oficialmente la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella el próximo 21 de junio de 2026.

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La Registraduría y los organismos electorales garantizaron el desarrollo de las elecciones con normalidad y con reclamaciones que llegan tan solo al 0,7 %. La institución destacó el trabajo de los jurados de votación, quienes ocupan un rol central en el sistema electoral colombiano.

¿Qué hacen los jurados de votación?

Los jurados se encargan de varias funciones clave en las mesas de votación. Entre ellas las siguientes:

Atender a los votantes.

Verificar la identidad de las personas con la cédula de ciudadanía.

Verificar, manejar y diligenciar los formularios y material electoral.

Llevar a cabo el conteo de los votos de la respectiva mesa donde hayan sido asignados, siguiendo en detalle las instrucciones dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Permitir la labor de los testigos electorales, observadores electorales nacionales e internacionales, órganos de control y mesa de justicia.

¿Repiten los mismos jurados de votación en segunda vuelta?

La Registraduría confirmó que las personas que prestaron su servicio como jurados de votación en la pasada jornada electoral del 31 de mayo deberán volver a hacerlo el próximo 21 de junio en la segunda vuelta.

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La entidad no llevará a cabo un nuevo sorteo para seleccionar jurados, por lo cual las personas ya escogidas en la resolución previa mantendrán esta función.

Se trata de 708.259 ciudadanos que fueron seleccionados como jurados principales y 142.612 remanentes, quienes deberán estar disponibles para la jornada electoral nuevamente.

Los ciudadanos serán notificados para realizar las capacitaciones que tienen un complemento virtual en la plataforma de la Registraduría. En caso de no recibir la notificación, deberá acercarse a la sede más cercana de la institución.

¿Qué pasa si una persona no asiste a ser jurado de votación el 21 de junio?

Las personas que no asistan a cumplir la función de jurado de votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales sin justa causa recibirán una multa y, en caso de ser servidores públicos, se enfrentan a la destitución de sus cargos.

La multa por no asistir a las elecciones como jurado o abandonar dicha función en 2026 llega hasta los 10 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a 17,5 millones de pesos.

¿Cuáles son las causas para ser exonerado como jurado?

El Código Electoral colombiano establece que los únicos motivos de exoneración para una persona que resulte escogida como jurado de votación son: