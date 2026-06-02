Comenzó la temporada de ciclones en Colombia: se extenderá hasta el 30 de noviembre

AMBIENTE

Desde la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales informó que desde el 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de ciclones tropicales en Colombia, con una proyección de actividad inferior a la registrada durante 2025.

Según las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe un 55 % de probabilidad de que la temporada sea menos activa que la del año anterio r.

De acuerdo con la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, en 2026 se prevé la formación de entre ocho y 14 tormentas tropicales, de las cuales entre tres y seis podrían evolucionar a huracanes.

“Asimismo, entre uno y tres fenómenos podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores, es decir, categorías 3, 4 o 5″, indicó en la conferencia de prensa.

Ante este panorama, las autoridades reforzaron las acciones de prevención en las zonas con mayor exposición a estos fenómenos.

De acuerdo con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD), la estrategia incluyó talleres de preparación en San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y, por primera vez, Cesar, además de municipios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Carrillo, explicó que estas jornadas permitieron fortalecer la preparación de autoridades locales, comunidades y estudiantes frente a posibles emergencias asociadas a ciclones tropicales.

Por su parte, las autoridades marítimas también anunciaron monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Caribe colombiano mediante una red de más de 33 estaciones de observación.

Actualmente, Colombia permanece en estado informativo, lo que implica vigilancia continua de las condiciones meteorológicas durante toda la temporada. En ese sentido, las entidades hicieron un llamado a los consejos territoriales de gestión del riesgo para actualizar sus planes de contingencia y a la ciudadanía para consultar únicamente información oficial y evitar la difusión de noticias falsas.