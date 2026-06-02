Martes 2 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El representante a la cámara electo por el Quindío, Jesús Bedoya dijo que apoyarán a la campaña de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

Tras los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta donde lograron las mayores votaciones los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el representante a la cámara electo Jesús Bedoya que apoyaba a Paloma Valencia destacó que se unirán a la campaña de Abelardo de cara a la segunda vuelta.

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Manifestó que trabajarán en el departamento de manera constante en las siguientes semanas con el objetivo de defender la institucionalidad y democracia.

Invitó a los ciudadanos a participar de la jornada electoral y enfatizó que la polarización crea una gran distancia entre la comunidad por lo que debe primar el respeto para elegir libremente. Es de anotar que la segunda vuelta presidencial será el próximo domingo 21 de junio.

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El representante a la cámara de Cambio Radical por el Quindío John Edgar Pérez dijo mostrarse satisfecho por el resultado del domingo ya que ese partido decidió apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella

Y agregó “realmente muy satisfecho por el resultado de ayer. Primero por la gran participación de todos los colombianos, por esa también gran participación en el departamento del Quindío, que la gente salga a votar, que el abstencionismo empiece a reducirse. Yo creo que pues legitima mucho más el proceso democrático.

Por supuesto que, en lo personal también muy contento por la victoria de Abelardo, candidato al cual vengo acompañando, que vengo promoviendo en el departamento del Quindío, nuestro partido, nuestra militancia, cambio radical viene apoyándolo en diferentes partes del país.

Así que contento por el resultado, pero sobre todo también porque se cae en mitos, Primero, ese mito de que Abelardo en segunda vuelta no podía ganar, pues no solamente ganó en primera, sino que hoy demuestra que tiene una oportunidad de acabar de unir el país y de alguna manera digamos, cambiar el rumbo de Colombia. La gente, pues sabe que este gobierno ha sido un gobierno desastroso en todos los aspectos, en la economía, en la ejecución.

Es un gobierno que se ha dedicado única y exclusivamente a exacerbar eh sentimientos de odio en la ciudadanía, no tiene resultados para mostrar eh solo palabrería, solo discurso, estigmatización y yo creo que hoy la gente entendió que el país tiene una oportunidad histórica pero además de eso también un ultimátum o cambiamos el rumbo del país o difícilmente podremos recuperar la democracia” puntualizó el congresista

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En Caracol Radio Armenia hablamos con el docente José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, luego de los resultados de la primera vuelta presidencial en el departamento del Quindío

Docente: en el transcurso de este fin de semana hemos vivido una serie de acontecimientos que nos tiene que poner a pensar mucho sobre estos asuntos políticos. Digamos que la mirada global es una repetición cíclica de los asuntos que han venido sucediendo en el mundo en las últimas elecciones en torno a presidentes.

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Sobre todo, esto muy pensado desde la polarización un poco desde esa perspectiva democrática en la cual, pues hay que buscar opciones y proyectos de democracia, pero bueno, digamos que en nuestro país se está repitiendo esa idea de votar en contra de, más que por un proyecto político, sino más bien movido por las emociones y entre ellas pues la más preocupante que es el odio, creo que esa es una primera mirada que refleja literalmente los resultados en este fin de semana.

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Docente: vamos a afrontar una segunda vuelta con una cantidad de emociones muy tremendas y que a la hora de la verdad pues la gente se anticipó a la segunda vuelta en esta votación, esto pues ligado a discursos como el voto útil o el voto en contra de, pero la verdad es que nos anticipamos a una a una segunda vuelta desde ya y que básicamente se está viendo en los resultados que ayer nos mostró el país.

Resultados regionales en el Quindío. Profesor José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de gobierno en relaciones internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gran Colombia seccional Armenia “tiene varias miradas, un gobierno que ha sido muy golpeado por escándalos de corrupción, pero en la realidad pública creo que eso tiene un efecto colateral”

Y eso se ve reflejado en lo regional. Básicamente los asuntos políticos, pues tienen que ver mucho también con de lo de lo regional a lo nacional. Eso se transmite mucho sobre todo en estas elecciones.

Sobre todo, porque aquí más allá de la representación que puede tener digamos que una curul del pacto histórico, específicamente a la Cámara de Representantes, pues este voto no es no está estructura sino a opinión, por lo tanto, pues ahí hay una consideración importante.

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La izquierda saco más votos que hace cuatro años. Docente: La otra consideración es que más allá de perder, hay que mirar también el comparativo de votos porque es que la izquierda, si bien es cierto, no cumplió sus objetivos sus dos objetivos principales que era pasar en primera, ganar en primera o ganar la mayoría simple en primera, pues también aumentó el número de votos a nivel nacional, inclusive en el territorio. Y esto tiene que ver mucho con que el otro proyecto básicamente lo superó en cantidad de votos.

Docente: en estos 20 días vamos a tener una agenda muy marcada por un protagonista principal y ese protagonista es Gustavo Petro, sin duda, los dos candidatos van a pasar a un segundo plano porque la relación entre del poder legislativo, el poder judicial va quedando muy relegados frente a ese poder ejecutivo. Gustavo Petro marca la agenda de los medios de comunicación, y la agenda política durante este tiempo y yo creo que la elección se traduce a en contra o a favor de Gustavo Petro.

Porque uno no ve una diferencia sustancial en el discurso de Iván Cepeda a la hora de establecer, digamos, que sus puntos ideológicos, sino más bien seguir esa misma línea de Gustavo Petro. Y por el otro lado, pues la campaña Abelardo de la Espriella no es una campaña que proponga ideas, proyectos democráticos, sino que básicamente es en contra de Gustavo Petro. La campaña de esta de este sector político se va a desarrollar con respecto a eso.

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Unos 20 días de muchos ataques ideológicos entre ambos, de muchas emociones cuando los extremos están en este embudo, básicamente lo que van a hacer es, por un lado, atacarse en todo lo que puedan, en discursos de odio, de desesperación y miedo y téngalo por seguro, no vamos a ver ni un solo espacio televisivo de medios de comunicación pensado en planes, proyectos o políticas.

Eso desaparece ahora de la campaña, y va a ser mucho más demagógica, mucho más en aspectos emocionales y cero propuestas y también muy marcado por la actuación o lo que haga el presidente de la República en estos 20 días.

Docente: Por último, yo quiero hacer una invitación a las personas a que se salgan un poquito de esa toxicidad, sobre todo lo que pueda representar esos asuntos de odio y que lean los planes de gobierno, sean muchas hojas o pocas hojas, pero que miren los planes, los programas y las políticas de cada uno de los candidatos

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La Octava Brigada del Ejército Nacional entrega un balance positivo de la jornada electoral desarrollada en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y los municipios de Alcalá y Ulloa, en el norte del Valle del Cauca.

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Indignación en el municipio de Montenegro, una recién nacida fue abandonada en un terreno baldío. Las autoridades reportaron que fue recatada con vida

Un lamentable hecho se registró en un terreno baldío del barrio Villa Jerusalén del municipio donde una bebé con pocas horas de nacida fue abandonada y encontrada por las autoridades. El reporte lo entregó el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava quien lamentó este tipo de situaciones que considera no deben ocurrir en ningún municipio del país.

Explicó que en la madrugada del lunes 1 de junio fue encontrada la bebé por lo que activaron de inmediato las rutas de atención siendo trasladada al hospital Roberto Quintero Villa.

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Enfatizó que la recién nacida es un milagro puesto que sobrevivió al estar a la intemperie y dijo que establecen la articulación correspondiente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos.

Envío un mensaje a la comunidad para que entregue información contundente que permita esclarecer el hecho y que no quede en la impunidad apuntando a la justicia de la bebé abandonada vilmente.

De resaltar que una patrulla motorizada de la policía fue el ángel de este bebe ya que los uniformados fueron los encargados de trasladar la recién nacida en moto hasta el hospital donde recibe atención, además anunciaron que de alguna manera serán padrinos de este bebe.

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Recompensa de hasta $30 millones para esclarecer la muerte de turista holandesa en Salento.

La gobernación del Quindío luego de lamentar la muerte de una ciudadana de nacionalidad holandesa identificada como Marlies Minke Genz de 41 años edad que fue encontrada sin vida en el municipio de Salento, en extrañas circunstancia y con el fin de avanzar en la investigación e identificar a los responsables, la administración departamental ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información veraz y oportuna.

En articulación con las autoridades competentes, desplegarán todos los esfuerzos institucionales necesarios para que este caso no quede en la impunidad.

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Un hombre que se encontraba de permiso carcelario fue asesinado en el municipio de Montenegro, con este ya son más de 90 homicidios registrados en el departamento en lo corrido del año.

En la noche del domingo 31 de mayo en el barrio La Julia del municipio fue asesinado un hombre identificado como Gabriel Orozco Pineda, de 41 años de edad que se encontraba pagando condena y tenía un permiso especial del Inpec.

Se pudo conocer que el hombre había sido señalado de pertenecer a la banda criminal “La Línea de la Muerte”, que tenía su centro de operaciones en el municipio de Montenegro y era liderada por alias “Nene”. El secretario de gobierno del municipio, Mauricio Cárdenas informó que el homicidio fue con arma de fuego y avanzan las investigaciones para esclarecer en el menor tiempo el hecho.

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Capturado uno de los más buscados del Quindío: ya son once los integrantes del cartel neutralizados por las autoridades

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, junto al comandante de Policía Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante, anunció la captura de John Alejandro Gañán Bueno, alias “Gañán”, quien hacía parte del cartel de los más buscados del departamento y era requerido por la Justicia por graves delitos relacionados con el crimen organizado.

La captura se produjo en el sector del cementerio Jardines de Armenia, gracias a un operativo coordinado entre unidades del Grupo GAULA, la seccional de Inteligencia Policial y el Grupo de Reacción Motorizada - GAMA, quienes lograron ubicar y detener al presunto delincuente luego de un proceso de seguimiento e investigación.

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De acuerdo con las autoridades, alias ‘Gañán’ integraba el Grupo Delincuencial Organizado - GDO ‘La Herencia’: estructura criminal desarticulada en 2025 en el barrio Patio Bonito de Armenia.

Según las investigaciones, cumplía funciones relacionadas con el manejo financiero de la organización, la cual estaría vinculada con actividades delictivas como el sicariato y el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores del departamento.

El capturado era requerido por autoridad judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, registra antecedentes por violencia intrafamiliar agravada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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No paran los robos y daños al sector comercial en el centro de Armenia.

Este caso de hurto se presentó en la madrugada del domingo 31 de mayo, donde dos delincuentes ingresan a un local comercial, provocan graves daños y se hurtan varios elementos.

El hecho se presentó en la Óptica Celeste, ubicada en la carrera 15 # 15-12 edificio Los Andes consultorio 1 en el centro de la ciudad.

En el video se observa como uno de los delincuentes daña la ventana del establecimiento y otro ingresa al lugar y sale con varios elementos, la Policía hizo presencia minutos después del robo.

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En una rápida reacción, uniformados logran la captura de un hombre por el delito de hurto y la recuperación de una camioneta.

La Policía Nacional atendió un requerimiento en las últimas en el que se reportó el hurto de un automotor a una ciudadana en el sector norte en la ciudad de Armenia. De inmediato, las patrullas adscritas al Departamento de Policía Quindío activaron el plan candado para dar con la ubicación del vehículo.

Gracias a las acciones de prevención y control desplegadas, se logró la interceptación de un vehículo con las características reportadas en el kilómetro 14+000 de la vía Armenia – Ibagué, sector Los Pinos. Al realizar la verificación correspondiente, se constató que se trataba de la camioneta hurtada.

En el procedimiento se efectuó la captura de un hombre de 41 años de edad, por el delito en mención. Esta persona presenta 12 anotaciones judiciales por los delitos de constreñimiento ilegal, hurto por medios informáticos, falsedad personal, fraude procesal, falsedad en documento privado, abuso de confianza, estafa agravada, fraude a resolución judicial y comisión de transferencia ilegal de cheque.

Así mismo, se evidenció que el capturado ya había realizado reclamación de póliza ante la aseguradora por 200 millones de pesos por el mismo vehículo. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía URI Armenia, en turno, para continuar con el proceso judicial.

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El Tribunal Administrativo del Quindío revocó la restricción de horario para establecimientos nocturnos al norte de Armenia

Recordemos que desde la Personería de Armenia y la Procuraduría promovieron una acción popular relacionada con las afectaciones a la convivencia, la tranquilidad y el ambiente sano donde el Tribunal Administrativo del Quindío adoptó medidas cautelares frente a seis establecimientos nocturnos del barrio Laureles.

Una de esas decisiones más polémicas tenía que ver con restringir el horario de funcionamiento hasta máximo a la 1 de la mañana. Precisamente se conoció la resolución del Tribunal Administrativo del Quindío donde resuelve los recursos de reposición y en subsidio apelación de los establecimientos vinculados.

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La medida cautelar decretada donde sostienen que, en relación con el cierre anticipado para los seis establecimientos en efecto, no alcanza a mejorar por sí sola la contaminación por ruido que se produciría entre la 1 a.m. y 3 a.m. respecto de los demás establecimientos abiertos a esas horas en la zona por lo que fue revocada la restricción del cierre y regresa hasta las 3 de la mañana.

Al respecto la directora de Asobares en el departamento Natalia Gutiérrez reconoció que es una importante decisión en favor de la economía y los empresarios del importante sector de la ciudad.

Destacó que les permitirá continuar laborando hasta el horario habitual debido a que el impacto era negativo con el cierre hasta la 1 de la mañana como se tenía establecido.

Dijo que asumen el fallo con total responsabilidad y que demostrarán que la noche organizada y legal es la mejor aliada del desarrollo del departamento por lo que a eso están enfocadas.

Especificó que muchos de los empresarios asociados cumplen con toda la normatividad y la ley por eso los apoyan. Asimismo, reconoció que están siempre abiertos al diálogo con los líderes de la zona y las autoridades competentes.

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Dos muertos en accidentes de tránsito en el Quindío durante el fin de semana de elecciones, autoridades proyectan establecer un observatorio de accidentalidad

Y es que los dos casos se registraron durante el domingo 31 de mayo, el primero a la altura del barrio Turbay Ayala en el municipio de La Tebaida donde un motociclista perdió el control y chocó contra un poste falleciendo de manera instantánea en el lugar.

El otro hecho se presentó en la vía Barragán- Caicedonia donde una camioneta impactó contra un establecimiento comercial dejando una persona fallecida y dos heridas.

A propósito, el director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ Uriel Enoc Ortiz dijo que en el marco del segundo comité de seguridad vial departamental cada uno de los organismos de tránsito entregaron las cifras de los siniestros con lesionados en el año 2025 donde el panorama es preocupante.

Dijo que apuntan a establecer un observatorio de accidentalidad en el departamento con el objetivo de integrar las cifras de los diferentes organismos de tránsito para que sea una sola y no dependiendo de las diferentes jurisdicciones. Resaltó que los accidentes en el año 2025 en la jurisdicción de la entidad fueron de 105 siniestros viales y 15 muertos sin agregar las cifras de los municipios de Armenia y Calarcá.

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La gobernación del Quindío acompañó el acto de posesión de la abogada Claudia Marcela Castaño Uribe como nueva magistrada de la Sala Civil Familia Laboral adscrita al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en un acto protocolario realizado este 1 de junio de 2026 en el despacho del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya.

La designación se realizó en provisionalidad, conforme al nombramiento efectuado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia mediante el acuerdo no. 2944 del 14 de mayo de 2026.

La nueva magistrada llega al cargo tras la salida de Sonya Aline Nates Gavilanes, quien durante 17 años hizo parte del organismo, dejando una importante huella en la administración de justicia del departamento.

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La Defensoría del Pueblo presentó su balance en Armenia, Quindío. Durante 2025 tramitó 6.898 asesorías, solicitudes y quejas —un 35 % más que en 2024—, de las cuales 3.598 tuvieron como objeto el derecho a la salud, que concentró el 89 % de todas las quejas. Las barreras más frecuentes fueron la falta de medicamentos (32 %), las demoras en citas especializadas (29 %) y las trabas en procedimientos, cirugías y prótesis (20 %).

Las tutelas siguieron la misma tendencia: tramitaron 1.036 solicitudes, un 44 % más que en 2024, mientras las asesorías en tutela llegaron a 1.628, el doble que dos años atrás.

La Regional, que cuenta con 62 defensoras y defensores públicos, atendió además 5.179 solicitudes en el Sistema Penal Oral Acusatorio, tomó 283 declaraciones de víctimas del conflicto —con desplazamiento forzado, amenaza y homicidio como principales hechos victimizantes— y acompañó más de 17 marchas y movilizaciones ciudadanas a lo largo del año.

Tras salida de Spirit, ANATO y Gobernación del Quindío articulan plan de choque con aerolíneas para recuperar la conectividad internacional

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ANATO Eje Cafetero, junto con la Gobernación del Quindío, avanza en gestiones con Avianca, LATAM y JetSMART para mitigar el impacto del cese de operaciones de Spirit Airlines.

La pérdida de la ruta Armenia-Fort Lauderdale impacta la dinámica turística y comercial del Corazón del Eje Cafetero, que a marzo de 2026 contaba con 7 frecuencias semanales directas.

Como parte de esta gestión, el 2 de junio se desarrollará en Bogotá una agenda de trabajo con directivos de Avianca, LATAM y JetSMART. En este espacio participarán el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis; la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez; Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO y empresario del sector turístico; y Juan David Pachón Morales, director ejecutivo del Comité Intergremial del Quindío, en representación del sector productivo de la ciudad y del departamento.

De acuerdo con datos de Aerocivil, en 2025 Armenia movilizó 44.227 pasajeros a través de Spirit Airlines en la ruta desde y hacia Fort Lauderdale, con un promedio mensual de 3.686 pasajeros y un crecimiento del 8,8% frente a 2024. Entre enero y abril de 2026, la cifra llegó a 14.626 pasajeros, lo que representa un incremento del 13,9% frente al mismo periodo del año anterior.

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Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO y empresario quindiano del sector turismo, destacó que “la salida de Spirit representa un reto muy sensible para el Quindío, pero también una oportunidad para demostrar que la región tiene demanda, capacidad turística y condiciones para seguir conectándose con el mundo.

Esta coyuntura debe atenderse con visión estratégica, unidad institucional y gestión comercial concreta ante las aerolíneas.

El Aeropuerto El Edén ha demostrado ser una infraestructura clave para el desarrollo del departamento, y no podemos permitir que el Quindío pierda competitividad frente a otros destinos del país. Hoy el mensaje es claro: la región está preparada, el mercado existe y necesitamos operadores aéreos que crean en el potencial del Corazón del Eje Cafetero”.

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Conforme al compromiso adquirido en la anterior celebrada en el mes de abril, se realizó una mesa de seguimiento al proyecto de las residencias universitarias, iniciativa de la Gobernación del Quindío, para el beneficio de los estudiantes residentes en municipios cordilleranos y matriculados en la Universidad del Quindío.

En la reunión participó la Gobernación del Quindío, delegados de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Ministerio del Interior, una comitiva de estudiantes de diferentes programas académicos de nuestra universidad, el rector Luis Fernando Polanía Obando y el director de Planeación Institucional Cristian Camilo Orjuela Yusti, entre otros funcionarios de la UQ.

El orden del día incluyó el concepto de la SAE sobre el predio Asturias, ratificando que, conforme la más reciente normatividad, la edificación sí podría entregarse a la Universidad del Quindío o a la Gobernación del Quindío, al tenor de lo que jurídicamente se denomina vocación de transferencia de dominio. En tal sentido, el siguiente paso es la manifestación oficial de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, de entregar el bien.

El otro compromiso, adquirido en la reunión del pasado mes de abril, era conceptuar sobre el estado de la edificación dado que, para hacer realidad las residencias universitarias, sería necesario un conjunto de obras civiles en el inmueble.

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El primer reporte técnico, entregado por el profesional de la ingeniería civil, Leonardo Cano Saldaña, luego del trabajo de inspección, es que “no se recomienda el uso institucional (uso III) de la edificación sin antes realizar los estudios y ejecutar las labores de intervención estructural que estos determinen”.

Actualmente, el predio solo por concepto de impuesto predial e intereses de mora acumula una deuda de más de quinientos millones de pesos. A lo anterior habría que sumar deudas por el no pago de servicios públicos y demás acreencias que sobre el edifico Asturias pesan. Aunque en la reunión se dio cuenta de notables avances, varios son los grandes retos que habrá que afrontar para que las residencias universitarias reciban sus primeros habitantes.

Los equipos jurídicos de la Gobernación del Quindío y de la Universidad del Quindío quedaron con el compromiso de explorar alternativas legales que permitan avanzar en el saneamiento de pasivos y en la realización de los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural que requiere el inmueble, antes de poder recibir el predio y que la Gobernación pueda remodelar, dotar y amoblar la edificación, para albergar estudiantes.

De común acuerdo, quienes tomaron asiento en esta reunión establecieron que el próximo mes de agosto, luego del periodo de receso académico de mitad de año, se realizará una nueva mesa de seguimiento al proyecto que promueve la Gobernación del Quindío y que apoya la Universidad del Quindío.

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SENA Quindío celebra 10 años de la Escuela Nacional de la Calidad del Café, referente de excelencia en formación y transformación cafetera

La Escuela Nacional de la Calidad del Café Regional Quindío cuenta con los programas de formación titulada en Técnico en Servicios de Barismo y Técnico en Producción de Cafés Especiales, incluyendo 13 cursos complementarios.

Desde su creación en 2016, la Escuela Nacional de la Calidad del Café ha atendido 42.318 aprendices en formación titulada y cursos complementarios relacionados con evaluación física del café, operación de trilladoras, catación, elaboración de bebidas a base de café y métodos alternativos, así como buenas prácticas agrícolas y gestión empresarial cafetera.

Además, ha logrado capacitar al 40% de los 5.300 caficultores del departamento del Quindío en Buenas Prácticas Agrícolas y Manejo del Cultivo.

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Durante estos 10 años, diferentes emprendimientos del sector cafetero han sido impactados gracias a procesos de formación, asesoría y acompañamiento orientados al fortalecimiento de áreas como la transformación del café, la comercialización, la exportación de materias primas y la implementación de procesos de innovación y calidad. De esta manera, en el año 2026, se ha logrado el acompañamiento e impulso de 29 emprendimientos.

Uno de los grandes hitos alcanzados por la Escuela fue en el año 2019, cuando logró la certificación internacional de sus laboratorios de tostión, catación y barismo otorgada por la Specialty Coffee Association (SCA), reconocimiento que aún conserva.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia y su programa de Bienestar Animal, con apoyo del instituto CEDEC, realizó una nueva jornada de adopción y atención integral para animales de compañía, como resultado de la actividad, cinco animales lograron encontrar un hogar.

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MEMORIAS VIVAS | La música como memoria del territorio. La Casa del Libro Total Armenia le invita a un encuentro especial con Álvaro Pareja Castro, sociólogo, investigador musical y fundador de la Casa Museo Musical del Quindío, quien ha dedicado más de 40 años a rescatar y preservar la memoria sonora de nuestra región.

A través de esta conversación recorreremos las historias, los personajes, las tradiciones y los sonidos que han construido la identidad musical del Quindío, en un diálogo que nos permitirá comprender cómo la música también es patrimonio, memoria y territorio, hoy martes 2 de junio 6:00 p. m. Casa del Libro Total – Armenia con Entrada libre

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El departamento del Quindío entra en la recta final para conmemorar sus seis décadas de historia. Cuando faltan exactamente 30 días para este aniversario que pretende enaltecer por todo lo alto el orgullo de ser quindianos, se presentó de manera oficial el logotipo que identificará esta importante celebración.

La pieza artística se convierte en el corazón visual de la festividad, reflejando la pujanza de una región que celebra su pasado y proyecta con optimismo su futuro.

Desde el ente departamental extiende una invitación especial a la ciudadanía, empresarios, comerciantes, gestores culturales, turísticos y deportivos para que se apropien de este logotipo oficial, incorporándolo y difundiéndolo en sus vitrinas, eventos, productos y plataformas digitales.

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Estudiantes de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia Armenia socializaron anteproyectos para el desarrollo urbano y comunitario de Salento

Desde la asignatura Consultorio IV del programa de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, se realizó en el municipio de Salento la socialización de los anteproyectos desarrollados durante el semestre académico para la adecuación de la Casa Asocomunales, Cine en las Montañas, espacio público de la Calle Real y el recinto gastronómico y artesanal.

Durante la jornada, los estudiantes presentaron las propuestas arquitectónicas desarrolladas a lo largo del semestre, con el propósito de generar una evaluación inicial por parte de representantes de las comunidades y de los principales actores involucrados en cada uno de los proyectos.

Las iniciativas están enfocadas en el mejoramiento de equipamientos comunitarios, comerciales y culturales, así como en la recuperación y fortalecimiento de espacios públicos estratégicos del municipio de Salento.

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Estos proyectos se desarrollan en el marco de la estrategia institucional “Aprendizaje y Servicio”, mediante la cual la Facultad de Arquitectura articuló el trabajo de 27 estudiantes, quienes adelantaron una fase previa de diseño participativo con las comunidades beneficiarias.

A partir de este proceso, se consolidaron soluciones arquitectónicas ajustadas a las necesidades y problemáticas identificadas en cuatro espacios clave del municipio: Casa Asocomunales, Cine en las Montañas, Calle Real y el Recinto Gastronómico y Artesanal.

Con esta socialización culmina la primera etapa de los proyectos, los cuales continuarán avanzando hacia una fase de diseño más detallada, permitiendo posteriormente la articulación entre entidades cooperantes, la administración municipal de Salento, docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura para gestionar y materializar estas iniciativas en beneficio de la comunidad.

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El Instituto Técnico de Educación Comfenalco Quindío abrió su agenda de matrículas para el segundo semestre de 2026. Jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de acceder a formación orientada al desarrollo de habilidades prácticas que preparan al estudiante a enfrentar los desafíos del entorno productivo actual.

La oferta académica para este periodo incluye los programas de Auxiliar Contable y Financiero, Auxiliar de Talento Humano, Electricista en Construcción Residencial, Operario en Confección y Secretariado Auxiliar Contable, áreas que continúan registrando demanda de talento humano en diferentes sectores económicos de la región.

Se destaca el nuevo plan de estudio denominado: Manejo de Herramientas para Codificación de Software, una alternativa alineada al crecimiento del sector tecnológico y a la necesidad de formar talento con competencias digitales cada vez más demandadas por las organizaciones.

Las clases se desarrollarán en jornadas diurnas y nocturnas de lunes a viernes, facilitando el acceso a personas que estudian, trabajan o buscan fortalecer su perfil ocupacional.

Los interesados pueden consultar la oferta académica, los requisitos de ingreso, los planes de estudio y las tarifas a través del sitio web oficial comfenalcoquindio.com o acercarse al Instituto para recibir orientación personalizada sobre el proceso de matrícula.

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La capital quindiana recupera uno de los formatos más representativos de las músicas andinas colombianas con la conformación y regreso oficial de la Estudiantina de Armenia, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Armenia y su Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, a través de la Escuela de Formación Artístico Cultural en Música Luis Ángel Ramírez Alzate.

El lanzamiento se realizará este 4 de junio de 2026, a partir de las 10:20 a. m. en el auditorio del Museo del Oro Quimbaya, escenario en el que la agrupación presentará por primera vez al público su propuesta musical.

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En deportes, Tras una destacada participación en los zonales Nodo Centro ASCUNDAF, 85 estudiantes deportistas de la Universidad del Quindío en 11 disciplinas deportivas lograron su clasificación a los Juegos Nacionales Universitarios que se realizarán en el mes de octubre en Medellín.