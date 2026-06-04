CAR abrirá concurso público CNSC: Consulte anexos y acuerdos de la convocatoria de empleo

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha compartido un documento en el que se establecieron los acuerdos de la convocatoria, conteniendo las especificaciones técnicas que regirán el proceso de selección para las vacantes de empleo para la carrera administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Dicho documento también incluye otros aspectos: el anexo que define las condiciones para la inscripción de los aspirantes, la verificación de requisitos mínimos, la aplicación de pruebas, la valoración de antecedentes y la conformación de listas de elegibles.

Según la información oficial, las inscripciones deberán realizarse exclusivamente de manera virtual a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), en las fechas que establezca la CNSC.

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La entidad precisó que en una primera instancia se habilitarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en modalidad de ascenso y, posteriormente, para las vacantes de la modalidad abierta.

Para poder aplicar, los ciudadanos deberán registrarse en SIMO, actualizar su información personal y cargar los documentos relacionados con formación académica y experiencia laboral, además de los soportes requeridos para la verificación de requisitos mínimos y la valoración de antecedentes.

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¿Cómo consultar las vacantes y selección de empleo?

Los aplicantes deberán consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) disponibles en SIMO y verificar previamente que tengan todos los requisitos exigidos. Para el cargo al cual se está aplicando.

La CNSC indicó que cada aplicante solo podrá inscribirse en una sola vacante de empleo dentro de este proceso de selección, ya que las pruebas escritas y de ejecución se aplicarán en la misma fecha y hora para todos los cargos ofertados.

Asimismo, durante la inscripción será de carácter obligatorio seleccionar la ciudad donde se presentarán las pruebas, decisión que no podrá modificarse una vez sea confirmada dentro del sistema.

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¿Cómo funcionará el pago de derechos de participación y de formalización?

El anexo menciona que el pago de los derechos de participación podrá realizarse mediante PSE o en las entidades bancarias que disponga la entidad para el desarrollo del concurso.

Sin embargo, la entidad aclaró que efectuar el pago no equivale a quedar inscrito en la convocatoria, ya que posteriormente se deberá completar el proceso de formalización de la inscripción dentro de SIMO.

Una vez culminado este procedimiento, el sistema generará una constancia de inscripción con los datos personales del aspirante, el empleo seleccionado y el resumen de los documentos cargados.

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¿Cuáles son las etapas que tiene contempladas el concurso público de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)?

De acuerdo con la información compartida por la CNSC, el proceso de selección contempla las siguientes etapas:

Adquisición de derechos de participación e inscripciones.

Verificación del certificado de discapacidad.

Declaratoria de vacantes desiertas.

Verificación de requisitos mínimos.

Aplicación de pruebas escritas y de ejecución cuando corresponda.

Prueba de valoración de antecedentes.

Publicación de resultados y atención de reclamaciones.

Conformación y adopción de listas de elegibles.

La CNSC recordó que la inscripción en la convocatoria no implica haber superado el concurso, ya que los resultados obtenidos en las diferentes pruebas serán los que determinen el mérito de los participantes y su eventual inclusión en las listas de elegibles.

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