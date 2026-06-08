¿Cómo se vive la pasión del fútbol desde los hogares colombianos? Experto explica

¿Cómo se vive la pasión del fútbol desde los hogares colombianos?

El fútbol en Colombia ha dejado de ser un evento que se limita exclusivamente al estadio. Hoy en día, la verdadera “fiesta” se ha trasladado a las salas de las casas, donde la tecnología y la logística digital juegan un papel tan determinante como la estrategia del director técnico en la cancha.

La experiencia del espectador moderno es una mezcla de cábalas, reuniones sociales y una alta dependencia de servicios que garanticen que nada interrumpa los 90 minutos de juego.

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¿Cuándo empieza realmente el partido para el espectador?

Para la mayoría de los colombianos, el pitazo inicial suena mucho antes de que ruede el balón. Según datos recopilados por plataformas de consumo masivo como Rappi, la “previa” digital alcanza su punto máximo de actividad hasta 120 minutos antes del partido.

Este comportamiento revela un ritual logístico donde el hincha asegura su abastecimiento para evitar levantarse del sofá una vez comience la acción.

Se estima que más del 70% de los usuarios prefieren sintonizar los encuentros desde la comodidad de su hogar, convirtiendo su residencia en el centro de operaciones de la jornada deportiva.

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¿Qué prefieren consumir los colombianos durante los 90 minutos?

Los hábitos de consumo durante el tiempo de juego son bastante específicos. Mientras el balón rueda, el 64.7% de los consumidores se inclina por pedir menús completos en restaurantes.

Sin embargo, siempre surgen imprevistos. En esos momentos de urgencia, como cuando se acaba el hielo o los snacks, Sebastián Jaramillo, director de Rappi Ads Colombia, señala que, aproximadamente el 21.9% de los usuarios recurre a servicios de entrega inmediata, como la opción Turbo, para reabastecerse en minutos.

El resto de la demanda se distribuye estratégicamente entre compras de supermercado y farmacia, asegurando una cobertura total de las necesidades del hogar.

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¿Afecta el resultado del equipo al comportamiento del consumidor?

Curiosamente, el estado emocional de la hinchada tiene un impacto directo en la economía digital. Los datos demuestran que el fanatismo incrementa el tráfico en aplicaciones hasta un 65% en días de partido.

No obstante, el volumen de compras fluctúa según el marcador: cuando la selección nacional gana, los pedidos pueden crecer hasta un 35%.

Por el contrario, las derrotas provocan un enfriamiento del consumo, reduciéndolo en un 25%, mientras que los empates generan una baja más moderada del 21%.

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¿Es posible pasar de la sala a la tribuna con un solo clic?

La fidelidad del hincha también está encontrando nuevas formas de ser recompensada. A través de iniciativas denominadas “La Convocatoria”, algunas plataformas están transformando las compras cotidianas de marcas de bebidas y snacks en misiones para obtener premios.

Esta dinámica permite que los usuarios habituales puedan acceder a desde Smart TVs de 65 pulgadas hasta viajes internacionales para vivir el fútbol en vivo, difuminando la línea entre ser un espectador en casa y un asistente en la tribuna.

En definitiva, el ecosistema digital se ha convertido en el mejor aliado del hincha colombiano, permitiéndole vivir su pasión sin distracciones.