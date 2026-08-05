¿Por qué se retiró Alfonso Lizarazo de Sábados Felices? Estuvo al frente del programa más de 20 años. Colprensa

El presentador, político e ícono intergeneracional de la radio y la televisión, Alfonso Lizarazo, falleció este martes 4 de agosto de 2026 a los 85 años de edad. Nacido en Bucaramanga, es ampliamente recordado en su carrera artística como el creador del programa Sábados Felices.

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Lizarazo estuvo al frente del show de comedia como presentador durante más de 25 años, en los que se dio a conocer por su generosidad y por abrirle las puertas a nuevos ‘cuentachistes’ que luego pasarían a ser parte de los elencos más recordados de Sábados Felices.

También, como parte del programa, creó la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, con la que recorrió el país, llegando a construir más de 320 escuelas rurales a través de la recolección de fondos en diferentes eventos públicos.

Durante su periodo en Sábados Felices, también fue uno de los impulsores y presentador del Festival Internacional del Humor, durante 15 años, hasta 1998, cuando dio por terminada su carrera en la televisión, para dar un importante cambio de rumbo hacia la política.

¿Cómo se creó Sábados Felices?

Alfonso Lizarazo llegó desde la radio a la pantalla, dando sus primeros pasos en espacios musicales hasta que Caracol Televisión en la década de 1970 lo dejó a cargo del espacio humorístico que el canal buscaba incluir en su programación.

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El primer episodio del programa, entonces llamado ‘Campeones de la Risa’, se emitió en 1972. En la versión inicial, el show acogió ‘cuentachistes’ que habían participado en el programa ‘Operación Ja-Já’, presentado por el icónico Fernando González Pacheco.

Con la consolidación del programa y su adjudicación como espacio televisivo permanente los sábados, Lizarazo decidió cambiar el nombre y desde 1976 se le conoció como Sábados Felices.

¿Por qué salió Alfonso Lizarazo de Sábados Felices?

Alfonso Lizarazo tomó la decisión de retirarse de la dirección y presentación de Sábados Felices en 1998 debido a sus obligaciones al ser elegido senador de la República, comenzando ese año su periodo legislativo.

El histórico presentador hizo parte del Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional y estuvo en el Congreso hasta 2002, cuando terminó su cuatrienio. Estuvo al frente de varios proyectos de reforma en materia de control político, servicios públicos, administración de justicia y educación.

Lizarazo apareció por última vez en Sábados Felices en 2022, durante un homenaje que le rindió la cadena televisiva en sus 50 años al aire.